TrendForce：OLED車用顯示面板市占率持續成長 估2026年市占率將挑戰1成

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TrendForce最新「車用顯示面板市場發展分析報告」顯示，隨著汽車市場的逐步復甦加上智能座艙的推廣下，整體汽車顯示面板的需求逐漸回穩，並開始有上升趨勢，預估2023年車用顯示面板整體供應量將保持增長，2026年預計供應量將超過2.4億片。而伴隨OLED面板的效能提升及成本持續優化，OLED車用面板市占率至2026有望達8.9％。

從後座娛樂、副駕、中控、一直到儀表，車載顯示器逐漸轉為更強大的訊息傳遞媒介，除此之外，為整合傳統座艙中個別獨立存在的功能，需要更大的螢幕及更靈活的空間設計，因此各式顯示器技術發展仍持續提升，如LCD搭配Mini LED背光可以大幅提高顯示器的亮度達1,000nits以上，可改善戶外如雪地、豔陽等環境強光照進車室內的顯示不良；而OLED面板相較傳統的LCD螢幕，具有自發光、輕薄、高刷新率、柔性等優勢，可以顯著增加汽車的附加價值。尤其是OLED柔性屏幕，高靈活性為汽車創新設計提供了更大的揮灑空間，目前主要被定位在車用市場的旗艦和高階產品上。

TrendForce表示，由於車載螢幕的測試、驗證週期約2~3年，如果想快速提升市占率，面板廠與車廠更緊密的合作是必然的趨勢，在三星顯示陸續搶下法拉利、BMW等指標性訂單，車用龍頭LG Display也宣佈與九個高階汽車品牌加強合作，擴大導入高階車用OLED面板，並預計量產第二代Tandem OLED，與之前相比，亮度與功耗皆有顯著改善。隨著LCD搭載Mini LED BLU（Mini LED背光技術）利用成本優勢搶占車市，OLED技術則將憑藉超大尺寸、可滑動、透明等新產品問世加速進入高階車載顯示市場。