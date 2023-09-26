工研院、達明機器人、林茲藝術與設計大學簽訂MOU

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在文化部的支持下，以「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」為基礎，工研院日前與林茲藝術與工業設計大學簽訂合作備忘錄（MOU），並帶領達明機器人跨足文化藝術領域、邁向國際舞台，為未來藝術與科技的結合增添無限想像。

此次MOU簽訂，有助於為達明機器人合作的藝術家，引進更多國際資源，後續工研院與林茲藝術與工業設計大學創意機器人實驗室（Creative Robotics；CR）也有雙邊藝術家交換、實驗室等計畫。在此合作帶動下，達明機器人跨足科技藝術、文化科技等領域，也深化工研院與指標大學實驗室的產學合作，進行國際級技術展演。

為展現藝術和科技的融合，本次MOU簽署係由達明機器人所提供的協作手臂預先編程，代表工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑、林茲藝術與工業設計大學創意機器人實驗室（Creative Robotics；CR）創始人Johannes Braumann進行數位簽署，手臂完美重現兩人簽名，展現手臂的細節操作與穩定性。

文化部藝術發展司司長周雅菁表示，文化部主辦「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」希望更多資源投入藝術團隊，尤其是國際資源的交流，此次在與達明機器人的合作基礎上，透過MOU的簽訂，堆疊與林茲藝術與工業設計大學交流，必能擴大藝術家的合作網絡。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，文化部委託工研院執行「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」，賦予藝術創作科技能量，至今已有13組藝術團隊進駐，而工研院與達明機器人過去也已有深厚的合作關係，此次將合作量能擴展至藝文產業與國際研究單位，希望能進行台灣重要內容與技術推廣，後續更進一步帶動工研院、達明機器人與CR多邊交流，包含推動藝術家與實驗室的交換計畫，讓藝術與科技共創雙贏局面。

工研院此次將技術合作推升至國際科技藝術盛會「2023年奧地利林茲電子藝術節」，持續以科技力支持藝術，攜手新媒體藝術家張晏慈，整合智慧虛實顯示、即時互動技術、自動化機械系統等技術，歷時二年共同研發「智慧多向感測虛實顯示自走車」模組，並於林茲新主教座堂（Mariendom）中，共完成8場科技藝術表演、Artist Talk。