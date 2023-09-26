中秋變盤向上？破底翻看1訊號 法人點名6類股

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【旺得富理財網 黃順德】中秋節前夕，台股今（26）日又崩逾百點。據歷史經驗來看，中秋節前5日指數呈小幅拉回，中秋節過後5日，上漲機率高達8成，10日後上漲機率高達6成，操作上秋節前是逢低布局好時機。

連假前觀望氛圍濃厚，量能下探逾4個月低，市場關注代表谷底復甦的「凹洞量」是否現蹤；統一投顧董事長黎方國認為，以現階段來看恐須回落至2,000億元之下才算，惟被動式買盤持續下研判台股短線量能不至於降至該水位，然仍透露出市場不願再殺低的心態。

現階段美國10年期公債殖利率逾4％、公司債超過5％，是極具投資吸引力的高殖利率水準，相對影響科技股評價，台股雖然仍壓在半年線之下，惟指數仍維持年線向上，吸引投信法人趁大盤回檔積極找尋價值題材挖寶。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示，從第四季起到明（2024）年一整年，台股仍將持續受惠AI主流股族群成長趨勢，短期雖然持續盤整，不過有機會築底向上。

9月營收及第三季財報季將至，法人持續關注相關績優股，並以實質受惠AI業績的族群（組裝廠、散熱廠、CCL）、基期低的IC設計/IP族群為主，以及明（27）日即將開季報的美光相關的記憶體族群，也看好伺服器、蘋概股，以及特斯拉及其他電動車相關的車用概念股等

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。