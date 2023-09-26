板塊大挪移 新研究揭人類恐在這時滅絕　

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【中時新聞網 黃凡甄】自從盤古大陸分裂以來，地球的板塊便不斷移動，近期英國布里斯托大學（University of Bristol）科學家使用電腦模擬，發現2.5億年後，地球上所有板塊將合而為一，形成一個超級大陸，稱為「終極盤古大陸」（Pangea Ultima），屆時人類將面臨滅絕。

根據英國《衛報》、《每日郵報》報導，英國布里斯托大學的研究團隊利用氣候模型，模擬終極盤古大陸的氣候條件，並使用板塊運動、海洋化學等模型預測未來二氧化碳的水平。

結果發現，當大陸再次結合，將成為一個高溫、乾燥且大部分不適合居住的地方。大陸合併的過程也會導致火山爆發更頻繁，釋放大量二氧化碳並加劇暖化。

另外一個現象是太陽老化，因此變得更亮、散發更多輻射，導致太陽系中的行星更加炎熱。

這是科學家首次針對終極盤古大陸的氣候進行模擬研究。主導的布里斯托大學地理學教授方斯沃斯（Alexander Farnsworth）表示，到時候地球氣溫將介於攝氏40至50度間，甚至出現攝氏70度的高溫，加上極度潮溼，「人類和其他許多物種將因為無法透過流汗來散熱，而導致死亡。」

「地球將成為一個缺乏食物和水源、無法讓哺乳動物生存下去的地方。」

報導指出，哺乳類動物包括人類在內，是地球演化史上最成功的範例，但這群生物適應氣候的能力相較不良。屆時人類若無法逃離地球，就必須打造出具備空調的避難所，同時發展室內生產食物的能力，或努力管理氣候。

這項研究已發表在《自然：地球科學》（Nature Geoscience）期刊。

文章來源：‘Supercontinent’ could make Earth uninhabitable in 250m years, study predicts

文章來源：Scientists reveal the date Earth will face a mass EXTINCTION that wipes out all humans