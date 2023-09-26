信驊要回股王 散熱、重電族群逆勢揚 5檔閃亮

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台股今（26）日籠罩在中秋節前觀望的氣氛中，早盤開低後雖然試圖反彈，無奈賣壓湧現，指數一路向下，跌破16,300點關卡，收在今天最低16,276.07點，下跌176.16點，跌幅1.07％，成交量2,343.72億元。

儘管近期不斷傳出利多訊息，但台積電股價仍持續下探，收盤下跌1.14％，收在今天最低的519元，聯電下挫1.97％，收在44.75元，聯發科跌幅2.38％，收在737元，日月光跌3.11％，收在109元，鴻海也下挫1.42％，收在104元。

盤面以散熱與重電族群表現較佳，奇鋐上漲5.56％，建準、雙鴻、健策、協禧等收紅；華城、合機分別上漲6.12％、5.84％，華電、高力、大亞漲幅也都在3％以上。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計中福、光聖、科嶠、士開共5檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電器電纜類股表現亮眼，漲幅0.82％，化工類股表現疲軟，下挫1.45％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有13檔5％以上漲幅，其中3檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為中福（1435）、光聖（6442）、亞翔（6139）、首利（1471）、森崴能源（6806）、同泰（3321）、華城（1519）、視陽（6782）、合機（1618）、基泰（2538）。

今日上市有20檔股票3.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為鼎基（6585）、地球（1324）、鈺邦（6449）、峰源-KY（6807）、廷鑫（2358）、威盛（2388）、佳必琪（6197）、迎廣（6117）、鑽石投資（6901）、材料-KY（4763），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為定穎投控（3715）、矽統（2363）、堤維西（1522）、聯電（2303）、緯創（3231）、廣達（2382）、大亞（1609）、耿鼎（1524）、群創（3481）、亞翔（6139）。

上櫃12檔4％以上漲幅，其中2檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為國際海洋-新（7583）、科嶠（4542）、士開（5324）、新門（5432）、艾華（6204）、通訊-KY（6404）、佶優（5452）、萬在（4543）、笙泉（3122）、立凱-KY（5227）。

今日上櫃有11檔股票有5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序明揚（8420）、邁達康（9960）、擎邦（6122）、常珵（8097）、兆利（3548）、全達（8068）、富喬（1815）、營邦（3693）、晶焱（6411）、中茂（5205）。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、台燿（6274）、華星光（4979）、精剛（1584）、上詮（3363）、富驊（5465）、兆利（3548）、雙鴻（3324）、明安（8938）、波若威（3163）。