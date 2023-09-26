桃分署運用職務再設計 助中高齡婦女職場續航

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署銀髮人才資源中心與竹北就業中心攜手協助婦女再就業，不僅協助她們尋找適合的工作，並根據個人的工作狀況，透過職務再設計的補助及專業諮詢輔導等措施，提供必要的輔助工具，讓58歲的小燕姐能夠更輕鬆地應對品檢工作，減輕眼睛的負擔，讓她持續穩定就業，積極展現自我的價值。

現年58歲的小燕姐，多年前因照顧長輩而暫離職場，在長輩逐漸康復後，她決定重回職場，透過竹北就業中心的協助，順利找到奎欣企業有限公司擔任品檢員，負責產品外觀巡檢的工作。但隨著年紀漸長，品檢工作需要長時間使用眼力，這對她的眼睛造成不小的負擔，長期下來讓她備感吃力；當公司得知她的狀況後，便立即協助她申請桃竹苗分署的「職務再設計」的服務，並由「職務再設計」委員到工作現場評估並了解其工作困難後，委員建議並補助小燕姐使用附燈手持式放大鏡及桌夾式放大鏡，這樣可以同時提高照明及放大零件，也更容易檢測產品瑕疵且方便攜帶。小燕姐表示，現在有了輔具的協助，不僅有效減輕眼睛的負擔，而且工作效率也提升了，小燕姐很感謝公司主動爲她申請「職務再設計」服務，讓她感到很窩心。

桃竹苗分署長林淑媛表示，不少女性因生育或照顧家人等因素退出職場，當女性在家庭任務告一段落想重返職場時，卻因為對產業現況陌生，對自身能力與身體狀況是否符合工作需求感到疑慮，甚至遇到阻礙，以小燕姐為例，藉由竹北就業中心協助她找到適任的工作，再透過「職務再設計」的介入，為她打造更加友善的職場環境，讓她可以穩定續留職場。

林淑媛更進一步說明，為促進女性勞動參與，勞動部於112年9月啟動「婦女再就業計畫」，擴大適用對象為因家庭因素退出勞動市場 180日以上之婦女（含新住民婦女），規劃整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，並運用獎勵措施促進就業，包含提供「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業；「雇主工時調整獎勵」， 鼓勵雇主提供有照顧家庭需求之婦女工時調整工作或部分工時工作，協助婦女取得工作與生活平衡，順利就業。想要進一步了解計畫內容或是更多相關資訊，歡迎連結勞動部台灣就業通網站「婦女專區」https：／／gov.tw／aA1 及「疫後改善缺工擴大就業方案」專區https：／／gov.tw／WLJ 也可以就近詢問桃竹苗區各就業中心、銀髮人才資源中心，桃竹苗分署將依個別需求，連結適切服務資源提供民眾運用。