暢遊港、市風景 基隆市府擬5千萬購2日製「鴨子船」

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先前在高雄也有引進的水陸兩棲觀光運具，俗稱「鴨子船」，在國外港市旅遊是相當熱門的模式，於日本、美國都相當受歡迎。基隆市政府26日表示，前往日本考察當地的鴨子船後，評估可用於基隆，並於第113年度編列5000萬預計購買2輛日本製造的鴨子船，藉此串連基隆港市風景區，也希望能打造旅遊新亮點。

負責相關業務的產發處長林鼎超表示，該處有特別到日本考察水陸兩棲運具製造商、營運景區，發現疫情後日本搭乘鴨子船旅遊的人數已超過疫情前新高。而東京、橫濱等都是海港城市，和基隆很類似。而搭乘鴨子船的特別之處，除了可感受「海陸」不同載具的新鮮感，更可近距離看到郵輪、軍艦等設施。

林鼎超指出，目前計畫引進鴨子船用於基隆的市區串連漁港的載客服務，未來像是中元祭、鎖管季都可成為活動的新亮點。而基隆目前有多處地點符合載客標準，市府都在評估，像是正濱漁港在風速、浪高、流速都符合使用鴨子船的安全標準。

林鼎超表示，目前日本有2至3家製造商，鴨子船遍布在日本觀光景點，都受到遊客的歡迎，也有賣到國外去。而日本對於這方面製造與技術較有經驗，在日後的維護管理也比較容易，每艘約1億日幣，折合約台幣2500萬元左右，目前計畫是買新造的，避免買中古的，日後零件和維修恐會出問題。

基市府發言人余治明表示，基隆市在第113年度總預算之歲入及歲出已編列完成，其中購置水陸兩棲運具已編列5000萬元，預計可購置2輛。

民眾表示，基隆有美麗的山海美景，比如八斗子漁港、正濱漁港、和平島公園、潮境公園；在市區有國門廣場、基隆廟口商圈。若能用一種海陸運具結合，會蠻有旅遊亮點，也比較能吸引觀光客嚐鮮。