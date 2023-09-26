加設藥學系恐增流浪藥師 藥師公會直言被教育部「霸王硬上弓」

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慈濟大學明年增設藥學系，預計增開30個名額，引發藥界反彈。藥師公會全聯會理事長黃金舜擔憂，台灣已有藥師過剩的問題，在先進國家，每1萬個民眾只有8.6個藥師，而台灣則是13人。日本增設藥學系後，恐在2045年出現超過10萬名流浪藥師。他直言，教育部未徵詢公會意見就做決定，藥界被矇在鼓裡，遭「霸王硬上弓」，呼籲政府落實改革，重新檢討藥學生名額，改善藥師的養成教育。

黃金舜指出，目前全台藥學生總額為1142人，醫學生則是1300人，若以3個醫師比1個藥師的比例來看，藥師已經超出很多。在先進國家，每1萬個民眾，會有8.6個藥師提供服務，而台灣則已到達13人，市場已供過於求。

日本廣設藥學系後，預計在2045年，將出現超過10萬個流浪藥師，藥師公會也擔心這樣的情況將在台灣出現。黃金舜怒批教育部不負責任，因應少子化，許多學校為了存活，就想盡辦法設置專業科系，但卻未對社會的影響進行考量。

黃金舜表示，對於教育部未徵詢意見就允許慈濟大學增設藥學系，藥師公會表達強烈的不滿，藥界全程被矇在鼓裡，遭教育部「霸王硬上弓」。基於保護民眾用藥安全的立場，藥師公會呼籲政府，在明年初的總額評估傷，重新檢討學生的員額，重新分配全台9個學校的藥學生數量，並改善藥師的養成教育。

另一方面，對於「9／28陳情活動－維護藥學人才素質 落實藥學生員額總量管制」，藥師公會也澄清，非由公會發起，公會未涉及該活動的規劃、宣傳或經費支助等一切事宜。活動發起人 「維護藥事服務品質，反藥學生增額聯盟」亦與公會無任何關係。台灣是民主法治的國家，所有公民依法皆具有集會遊行的權利，藥師公會對該活動予以尊重。