《熱門族群》華為Mate 60 Pro+報明燈 低軌衛星還有戲

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【時報記者王逸芯台北報導】華為正式發布Mate 60系列手機，力甩美國晶片制裁陰影，在智慧型手機市場進行華麗大反攻，由於華為旗艦機款Mate 60 Pro+衛星通話為一大亮點，其為華為發表全球第一支支援衛星通話的智慧型手機，使用者可以透過衛星傳遞訊息並提供危難救助所需地理資訊，也讓低軌衛星產業的前景再度受到注目，低軌衛星地面接收設備需求大，台廠也早多積極布局，預計隨著歐美低軌營運商衛星發射與設備系統商網路鋪建應用持續進行，低軌道衛星營運將具突破性成長。

低軌道衛星藉著時延低、傳送訊息量大、低度依賴地面網路等優點，長期而言，低軌道更適用於衛星互聯網建置，目前全球各國加速建置低軌道衛星，預計2029年地球近地軌道將部屬約57,000顆低軌衛星，空間軌道、頻段已成為各國衛星企業搶佔的資源，而其實早在烏俄戰爭爆發初期，低軌衛星的戰略價值就已經浮現。

以低軌衛星來說，地面接收設備需求大，台廠也早多積極布局。地面設備向衛星發射訊號、也接收衛星轉發的訊號，台廠過往於網通設備、半導體等關鍵零組件擁有完整產業鏈，能搶下營運商低軌衛星的地面接收設備OEM訂單，不僅可彈性製造、生產成本具競爭力。2022年通訊衛星產業鏈成本以由中下游的地面設備(51.6%)、衛星運營及服務(40.3%)為主。

目前各國高速寬頻基建工程仍持續進行，歐美低軌營運商衛星發射與設備系統商網路鋪建應用持續進行，低軌道衛星營運將具突破性成長。台系低軌衛星業者包括昇達科(3491)、啟碁(6285)、台揚(2314)、耀登(3138)、仲琦(2419)、明泰(3380)等。以昇達科來說，其低軌衛星是最早貢獻營收的業者，目前已經成為4大低軌衛星營運商及5大衛星通訊系統製造商之直接合格供應商。隨著Starlink衛星發射量增長，昇達科低軌道衛星酬載元件出貨可望增加；另外OneWeb也規劃切入北美市場，隨著未來低軌道衛星的通訊服務普及，昇達科2023年衛星營收占比可望攀升至20%。