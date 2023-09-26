《半導體》快閃記憶體獲國際高認證 旺宏車用穩健

【時報記者葉時安台北報導】全球非揮發性記憶體(Non-Volatile Memory，NVM)整合元件領導廠商旺宏(2337)周二宣布，OctaFlash快閃記憶體產品獲得國際標準化認證公司SGS TUV Saar核發的ISO 26262 ASIL D認證。ASIL D(Automotive Safety Integrity Level)為汽車安全完整性的最高等級認證，也是對車用電子系統製造商保證OctaFlash可以達到最嚴格等級的汽車安全性標準。旺宏董事長吳敏求也提到，車用業務相對穩建。

ISO 26262(亦稱為「道路車輛功能性安全」標準)是以風險評估為基礎的安全標準，其目標是確保車輛的電子設備和系統在整個壽命周期的安全性，包括駕駛艙電子設備、駕駛人輔助系統、推進系統和控制系統。ISO 26262標準定義了從A到D的四種風險等級，ASIL D對應最高等級的風險，即ISO 26262最嚴格等級的汽車安全性標準。

「獲得ISO 26262 ASIL D認證顯示旺宏持續不斷成功研發創新的OctaFlash產品，打造成為車用市場強大的快閃記憶體解決方案，尤其在強化汽車最高安全性功能方面具有重要關鍵。」旺宏電子行銷副總經理倪福隆表示：「現在選用OctaFlash開發其車用電子系統的客戶，對達到業界最高汽車安全性標準將有更高的信心。」

獲得ISO 26262 ASIL D認證的OctaFlash快閃記憶體提供了最高達200MHz的高數據傳輸操作頻率，以及400MB/秒的高傳輸量，可滿足車用、工業和消費性應用即時應變系統對於「隨開即用」(instant-on)的效能需求。這些裝置的高效能功能為車輛的「空中下載/更新」(Over-The-Air, OTA)應用提供了理想的解決方案，而隨著車聯網(IoV)功能運用的增加，空中下載/更新應用變得更為重要。高效能OctaFlash 快閃記憶體，可藉由OTA實現即時線上數據更新，例如軟體更新、韌體升級，以及變更使用者介面等功能。