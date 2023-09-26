10／1世界咖啡日 85度C二款咖啡第2杯半價

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迎接10月1日世界咖啡日，85度C推出大杯「就是海岩咖啡」和中大杯「烏龍鴛鴦拿鐵」第二杯半價活動，可任選搭配，10月5日起，只要消費任一商品，就可以用149元加購一個麻布手提購物袋。

85度C新上市的秋季飲品「烏龍鴛鴦拿鐵」，嚴選高山烏龍茶葉，香氣沉穩，採用特殊加工烘焙法，焙火過的烏龍茶，風味更加醇厚，明顯的焙火香氣釋放出更甘潤的口感，搭配85度C特有堅果香與果酸香的咖啡，再加入台灣酪農供應的鮮奶，整體風味醇厚順口，茶香與咖啡香氣完美融合，大杯冰／中杯熱售價75元。 口感層次豐富的大杯「就是海岩咖啡」，美式咖啡上層舖上綿密厚實海岩奶酪，售價80元。

85度C表示，上述兩款咖啡在10月1日世界咖啡日這天可任意搭配，第二杯半價（價低者折扣），此優惠活動僅限民眾到門市購買，85 Cafe APP線上訂餐外帶外送無此優惠，現場帶走每人限購三組（六杯），寄杯辦法依各門市公告為主，自備環保杯的話還可以折5元。

10月5日起，在85度C全台門市消費任一商品，還可以用149元加購一個麻布材質的手提購物袋，淺褐色麻布搭配黑色滾邊設計，造型時尚，可手提或肩揹，長41公分，高33公分，側邊寬11公分，出門逛街採買，尺寸容量適中，消費兩個商品可以加購兩個手提購物袋，數量有限，售完為止。