陸潮玩IP「泡泡瑪特城市樂園」在北京正式開業

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大陸國內首個潮玩行業沉浸式IP主題樂園—泡泡瑪特城市樂園（POP LAND）26日正式在北京朝陽公園開園。首日吸引大量遊客前來體驗，四大核心區域人氣火爆，也吸引不少外地遊客專程前來打卡拍照、遊玩互動。面對中秋、十一雙節將至，泡泡瑪特城市樂園也被預期將迎來第一波客流高峰。

市場人士分析認為，泡泡瑪特率先實現了「潮玩IP＋主題樂園」落地，讓遊客能夠一站式享受到潮玩主題遊樂體驗和服務，有利於培育和擴大潮玩市場，也有望塑造文旅融合的新標杆。

泡泡瑪特城市樂園商店的工作人員表示，儘管樂園一直在補貨，但不少周邊還是處於售罄狀態。以熱門的LABUBU掛件為例，「上午棕色款缺貨，下午輪到紫色款缺貨了。」不少城市樂園限定的周邊，更是早早售罄。

但也有在現場的粉絲抱怨，樂園內部已經買不到限定款，大部分能買到的都是外面（門店）也可以買到的周邊，真正限定的都被黃牛買完了。

票價方面，城市樂園由大門票和兩個收費專案組成，其中平日門票150元，假期為180元（兒童票150元），兩個收費專案分別是：心願之旅含門票套票229元和奇趣豆樂屋一大一小門票130元。

雖然聲稱是主題樂園，但泡泡瑪特城市樂園總經理胡健也曾表示，泡泡瑪特城市樂園專案對標的並非迪士尼樂園，而是參考了日本的白色戀人巧克力工廠、吉蔔力工作室的三鷹之森美術館這樣的「品牌朝聖地」。