反覆修正5次無進展 斗六市區鐵路高架化交通部卡關

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斗六市區鐵路高架化可行性評估去年終於獲台鐵局通過，昨（25日）送交通部審議遭卡關，委員質疑曲率半徑、成本效益，不過上述問題在鐵路局審查時均已討論過，雲林縣府工務處長汪令堯頗感無奈。

交通部2017年同意補助雲林縣政府執行斗六市區鐵路立體化計畫可行性研究，交通部2020年11月要求須先取得台鐵局同意函才會展開行政審查程序，雲林縣府隨後針對鐵路局審查意見反覆修正5次無進展，縣長張麗善2021年11月原定親自至台鐵局洽談，台鐵局長杜微後來率隊到縣府針對意見不同的曲率半徑、新設縣府站、容積率等問題協商，決議曲率半徑維持原設計，以減少拆屋數量；台鐵回饋縣府20％降為10％，雙方達成共識，當場簽定同意函。

交通部昨審查斗六市區鐵路高架化可行性評估案，審查委員再度質疑曲率半徑問題、成本效益過低等已協商過的問題。

工務處長汪令堯表示，曲率半徑主要是影響自強號不減速通斗六站所需的標準，斗六站是大站，目前不停靠斗六站的自強號目前每周僅一班加班車，若要維持「曲率半徑1000」標準，必須拆掉附近50棟建築物，大部分都是商家，有些樓高甚至7、8層。

他說，關於曲率半徑問題，先前雲林縣府與台鐵局協商過程中同意把曲率半徑683提高至730，以減少拆屋數量，進入綜合規畫階段再詳細談，但目前尚在可行性評估，就又回到原點。

至於成本效益問題，汪令堯指出，交通部審查委員認為不應該計入土地增值或未來開發造成的收益，若去除這兩項，實質交通效益只有0.2。

汪令堯說，縣府會把前年與台鐵局討論的過程與精算再向交通部審查委員報告一次。他昨晚也在臉書貼文「台鐵全台只剩雲林與南投沒有鐵路立體化！雲林站起來。加油！！」表達無奈。