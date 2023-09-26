賣到無車可測！ 特斯拉Model 3安全評等檢測 延至明年

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電動車特斯拉Model 3去年在台灣銷售逾百萬輛，交通部原本打算在今年納入「台灣新車安全評等」檢測車款，卻因買不到車，只能延到明年第一季。

交通部推動「台灣新車安全評等計畫（TNCAP）」，依照前一年度銷售量，今年起每一季度公布2款新車安全評等。今年已依序公布TOYOTA COROLLA CROSS（五顆星）、TOYOTA RAV4（五顆星）、TOYOTA COROLLA ALTIS（五顆星）、HONDA CR-V（三顆星），以及今日公布銷售第5名的FORD KUGA（三顆星）；銷售第6名的FORD FOCUS則是五顆星評等。預計12月底公布第4批NISSAN KISKS及TOYOTA YARIS等2車型評等結果。

不過去年賣得嚇嚇叫的特斯拉model 3卻並未列入今年受測名單。車安中心表示，規章是根據前一年銷售量來測試，沒有排除電動車，因此依照目前銷售數字，明年已納入model 3。

車安中心執行長周維果也指出，現在市面上買不到model 3，因此正在積極協調台灣特斯拉，希能能夠盡快進口到台灣。

明年8款受測車型依序是：特斯拉TESLA ／ MODEL 3（進口）、和泰LEXUS ／ NX（進口）、本田HONDA ／ FIT（國產）、國瑞TOYOTA ／ SIENTA（國產）、馬自達MAZDA ／ CX-5（進口）、國瑞TOYOTA ／ VIOS（國產）、裕隆NISSAN ／ SENTRA（國產）、中華CMC ／ ZINGER（國產）。