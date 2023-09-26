《國際產業》德國拯救房地產業 宣布一系列提振措施

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在周一與房地產業界領袖舉行高峰會，在會後並宣布數項提振房市措施，包括擱置一項建築業的營建標準，以及450億歐元的救助計畫。

德國的中央政府為民眾保障有能力購屋，將在2027年前提供180億歐元的資金，其餘資金由地方政府支出。蕭茲此前曾指出，需要更多民眾可負擔得起的住房。

此外政府宣布，無限期擱置一項建築物隔絕溫度的標準，希望支持近況不佳的房地產業。業界認為該項標準的成本太高，無法負擔。

此外政府還表示，將反對歐盟研議中的新法規，包括要求現有住房升級到更嚴格的隔熱標準，以及高效率的暖氣系統。反對者認為，歐盟的新提案將帶給政府和屋主過高的成本負擔。

德國建築協會的會長Felix Pakleppa說：「政府現在終於認識到房地產市場的嚴峻情形」。

建築部長Klara Geywitz還指出，政府將以4.8億歐元預算推動在未來兩年內，將閒置的辦公樓房和商店，改建為23.5萬套的新公寓。

部長說，其它措施包括提高所謂的「速度獎金」，將用於支援和協助家庭升級和改造氣候友善的暖氣系統，補貼金額將從改造費用的20%提高到25%。

但是建築協會的執行長Tim-Oliver Mueller說：「我們需要的不是補貼，而是投資獎勵」。房地產業需要的是流動性。