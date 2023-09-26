單身經濟商機大！KKday 11／11限定「輕井澤戀愛巴士脫單團」開賣

搶單身經濟商機，旅遊電商平台KKday化身月老，推出限定版「輕井澤戀愛巴士脫單團」，鎖定全台20-39歲的單身男女，11／11光棍節出發，在11小時的旅途中，將讓你告別單身、覓得良緣。

KKday分享，去年10月份解封後至今，每十位購買海外一日遊的台灣旅客中，就有三位是一人參團的孤獨旅人，本次「輕井澤戀愛巴士脫單團」，訴求單身男性與女性旅客以1：1的比例出團，並在行程中結合經典的聯誼遊戲，包含隨機梅花座抽座位、吃喝玩樂的食字路口賓果、交換愛的禮物等趣味互動，讓你重溫學生時代參加聯誼的青澀感！行程中不僅能遊覽輕井澤周邊知名景點，更有機會牽起命運的紅線，即日起限量開賣，推出限定8折每人優惠價1,890元起，商品售價會隨匯率價格浮動調整，無論是想揪好姐妹或好兄弟一起脫單、幫朋友脫魯，還是自己想在異國譜段浪漫戀曲，都可坐上戀愛巴士、尋找真愛。

KKday表示，為協助旅客出國自由行時，能以更便利與輕鬆的方式，遊覽當地特色景點，目前KKday站上共推出近百支的海外自組團一日遊商品，包含日本、韓國、香港、東南亞地區等目的地，不僅能減少交通轉乘的困擾、前往不便抵達的郊區，還有專業導遊帶領，一天之內就可以體驗當地的特色文化與魅力，無論是獨旅者，還是喜歡與朋友、家人出遊，都是安排在旅途中的好選擇。

歡慶邊境解封即將屆滿一週年，KKday首波鎖定日本自組團人氣行程，推出品牌活動「輕井澤戀愛巴士脫單團」，為獨旅與單身旅客打開緣分之門，活動當天安排參團旅客於新宿的「i-Land Tower LOVE雕塑」前方集合，進行「命運的安排」抽座位，由成員自行抽出配對座位後，再以男女梅花座的形式入座，遇見你命定的旅伴！同時於前往第一個景點的交通時間中，藉由簡單的破冰自我介紹遊戲，初次認識彼此，展開一天的旅程。

KKday在各景點中規劃不同的體驗活動，在如白絲般涓涓細流的「白絲瀑布」邊，會將旅客們隨機配對分組，自由散步、交流，種下彼此的小愛苗，午餐時間則會抵達「舊輕井澤銀座街道」，在此結合當地的特色景點、美食、伴手禮等，規劃趣味的食字路口賓果遊戲，闖關成功的組別將可獲得神秘小禮。吃飽喝足後，便啟程前往有輕井澤天鵝湖之稱的「雲場池」，在這浪漫氛圍下，規劃拍攝照片的指定小任務，將彼此的「片片愛意倒映水面」，留下美麗的倩影。

掃貨還能煲愛！為滿足喜愛逛街、購物的旅客，行程最後安排前往「輕井澤王子購物廣場Outlet」，讓成員能夠自由選擇旅伴，逛街的同時邊享受大片青草地和湖光山色美景，把握最後與心儀對象相處的機會！另外，在踏上歸途的同時，進行「換換愛的禮物」，用隨機抽籤的方式，互相交換事先準備好的禮物，為旅途畫下完美的句點，不論你是母胎單身還是情路不順，光棍節這天就讓KKday充當一次人間月老，幫大家牽起命運的紅線。