林業保育署攜手無印良品 打造首座國產材裝修示範賣場

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林業保育署攜手台灣無印良品，使用國內人工林生產的柳杉、台灣杉CAS規格材，在無印良品裕隆城門市打造首座國產材裝修示範賣場，並在26日正式開幕。林業保育署指出，無印良品裕隆城門市共使用約20立方公尺的國產材，固碳量約3.5公噸，透過打造國產材裝修賣場連結起生產端和消費端，在地良品貨架上更同步展示友善環境小農產品，為「永續林業生態台灣」盡一份心力。

林業保育署說明，國內木材使用量以建築、裝修為大宗，為鼓勵室內裝修時選用國產、合法並通過驗證之木材，於5月份公開徵求「樓地板面積100坪以上、願意使用具驗證標章國產木竹材製品裝修」的示範場域，經過評選，台灣無印良品的裕隆城門市成為示範店，經過將近4個月的裝修，終於亮麗開幕。可以讓更多民眾在休閒、消費之餘，感受台灣木竹材裝修所營造的空間美感與質感。

林業保育署表示，木、竹材產品攸關建物與居住環境的安全性，為把關台灣木、竹材原料及產品的品質，鼓勵業者參與驗證；而為了讓通過驗證並獲得標章的國產材，從遙遠的森林變成日常空間，從生冷名詞變成可觸及的鄰居，有了「公共場域運用國產木竹材補助評選辦法」，促成首座使用國產材裝修的示範賣場，讓國人在購物時，能同時感受國產材獨有的香氛與質感。

因應近年國際淨零碳排趨勢，植樹造林及改善林地管理是最容易增加自然碳匯的途徑，木竹材的永續生產利用益顯重要。台灣在「保護天然林」和「有效經營利用人工林」的兩大方針下，以增加森林面積、加強森林經營管理、提高國產材利用率三大策略提升森林碳匯功能，兼顧森林生態系服務價值與產業經濟。

林業保育署與台灣無印良品這次的合作，除了透過裝修賣場，讓消費者實地感受國產材的魅力，未來在無印良品裕隆城門市更有多項木育體驗、林產品及森林永續推廣等多元活動、課程，藉由嶄新的產銷模式，擴散國產材利用效益。