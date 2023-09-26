「73歲企業家豪娶29歲大美女」爆紅照假的！真相曝光他遭判刑

澎湃新聞26日報導，大陸最高人民法院25日發布《依法懲治網路暴力違法犯罪典型案例》，其中包括吳某誹謗案，此案是曾備受關注的爺孫照被傳「老少夫妻」一案，被告吳某因誹謗罪被判處有期徒刑一年。 2021年11月19日，網友「飛哥在東莞」在網路平台發布一張一名白髮高齡男子與一名女子的合照，配文寫道「73歲東莞清溪鎮企業家豪娶廣西大美女，88W禮金＋一套80W二房公寓＋豪車一台」。該帖文隨後在網路熱傳，引起廣泛關注。 之後，照片中的女子通過網路發布澄清消息稱，上述照片於2018年12月發布於社交平台，當時她在上海工作，外公從家鄉來上海看她，便拍下了一些遊玩照片並在個人社交平台發布。發現照片被造謠後，她曾私信「飛哥在東莞」，讓其刪照片，但未得到回應。事情發酵後，「飛哥在東莞」改名並刪帖。 針對此事，東莞市公安局南城分局對外通報稱，經公安機關調查，吳某飛（網名：「飛哥在東莞」）為吸引粉絲，下載他人圖片並編造虛假資訊發至互聯網平台，嚴重擾亂網路社會公共秩序。2021年11月23日，吳某飛因編造、傳播虛假資訊，誹謗他人，涉嫌刑事犯罪，已被公安機關依法刑事拘留。 據大陸最高人民法院發布的《依法懲治網路暴力違法犯罪典型案例》，被告吳某在網路平台上以個人帳號「飛哥在東莞」編發故事，為開展地產銷售吸引粉絲、增加流量。2021年11月19日，吳某在網上流覽到被害人沈某發布的「與外公的日常」帖文，遂下載並利用貼文圖片在上述網路帳號上發布帖文，捏造「73歲東莞清溪企業家豪娶29歲廣西大美女，贈送禮金、公寓、豪車」。上述貼文資訊在網路上被大量轉載、討論，引起線民對沈某某肆意謾駡、詆毀，相關網路平台上對上述貼文資訊的討論量為7萬5608條、轉發量為3萬1485次、閱讀量為4.7億餘次，造成極惡劣社會影響。此外，被告吳某還針對閔某捏造並在網上發布誹謗資訊。廣東省東莞市第一市區人民檢察院以誹謗罪對吳某提起公訴。 廣東省東莞市第一人民法院判決認為：被告吳某在資訊網路上以捏造事實誹謗他人，情節嚴重，且嚴重危害社會秩序。綜合被告犯罪情節和認罪認罰情況，以誹謗罪判處被告吳某有期徒刑一年。該判決已發生法律效力。 法院表示，本案的典型意義在於，傳統侮辱、誹謗多發生在熟人之間，為了更好地保護當事人的隱私，最大限度修復社會關係，大陸《刑法》將此類案件規定為告訴才處理，並設置了「嚴重危害社會秩序和國家利益」的例外情形。隨著網路時代的到來，侮辱、誹謗的行為對象發生重大變化。以網路暴力為例，所涉侮辱、誹謗行為往往針對素不相識的陌生人實施，受害人在確認侵害人、蒐集證據等方面存在現實困難，維權成本極高。對此，要準確把握侮辱罪、誹謗罪的公訴條件，依法對嚴重危害社會秩序的網路侮辱、誹謗案件提起公訴。需要注意的是，隨意選擇對象的網路侮辱、誹謗行為，可以使相關資訊線上上以「網速」傳播，迅速引發大規模負面評論，不僅嚴重侵害被害人的人格權益，還會產生「人人自危」的群體恐慌，嚴重影響社會公眾的安全感，應當作為「嚴重危害社會秩序」的重要判斷因素。本案即是隨意以普通公眾為侵害對象的網路暴力案件，行為人為博取網路流量，隨意以普通公眾為侵害對象，捏造低俗資訊誹謗素不相識的被害人，相關資訊在網路上大範圍傳播，引發大量負面評論，累計閱讀量超過4億次，社會影響惡劣。基於此，辦案機關認為本案屬於「嚴重危害社會秩序」情形，依法適用公訴程序，以誹謗罪對被告定罪判刑。