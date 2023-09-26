陳秀芳｜節前賣壓出籠 Q4留意政策作多族群

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昨天美股四大指數皆紅，其中費半上漲0.72%，今日台股開低震盪走低，電子權值股疲弱，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅1.14%、2.38%，終場大盤下跌176.16點，收在16,276.07點，成交量能稍放大至逾2,350億，仍未達月均量。

今日台幣匯率來到32.205附近，從資金流向觀察，電子成交比重降至七成以下，來到69.34%，電腦及週邊設備、電子零組件族群成交比重為18.66%、13.3%，今天較抗跌的族群電器電纜、綠能環保族群，漲幅0.82%、0.32%；表現相對弱勢族群為化工、運動休閒族群，跌幅為1.45%、1.95%。

從技術面觀察，今日將昨日漲勢一口氣回吐，短線十日、月線、季線壓力仍大，以盤代跌消化均線壓力為短線佳劇本，並留意16,264點是否有守；OTC走勢與加權同步，跌幅1.24%，今日較抗跌的族群為建材營造族群，漲幅為0.02%；表現相對弱勢族群為生技醫療、光電族群，跌幅為1.54%、1.86%。

今日電線電纜指標整體漲勢整齊，合機（1618）、華榮（1608）、華電（1603）都有4.97%～5.84%不等漲幅；而政策作多重電指標的華城（1519），今日也見到6.12%的漲幅，股價拉回至季線附近有守，今日長紅K表態，可持續留意後勢。

短線空頭家數比例已上升至48%，將到過熱區，節前量縮、以及有賣壓為可遇見的狀況，持續提醒勿見紅就追、見綠就砍股票。

時序將進入到Q4，明年又有選舉，行情是可以期待的，近期也看到政策股有加溫，可留意政策作多股的重電、軍工以及生技。

※本資料由鴻光投顧分析師陳秀芳提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。