經部今掛牌5署升格 王美花期勉新首長立最高指導原則

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經濟部今日組改掛新牌，內部單位調整為6司6處，下設10個三級機關及1個訓練機構，其中10個三級機關中5個署是由局新升格而來。經濟部長王美花今（26日）在經濟部改組新機關首長佈達典禮宣示：「今天是一個新的里程碑」。

政院組改中，王美花說經濟部算是相對變動小的，有幾個單位比較大轉變，像是能源署爭取好幾年人力終於擴編，產業園區管理局由加工出口園區跟工業區土地合併，業務比較多。

她期勉新機關首長，「沒有困難的工作，不叫工作」。她過去當智慧局長時有個最高指導原則，就是要站在國際角度看，跟國際交流評比，看自己如何被認為是一個優秀單位。所以大家要去看政策還有哪裡不足？國際單位有哪些規定作法值得我們參考。

經濟部組改，內部單位調整方面，「綜合規劃司」由原研發會、秘書室新聞科、新媒體小組等單位整併；「產業技術司」由原技術處更名；「投資促進司」由原投資業務處更名；「投資審議司」由原投資審議委員會改制成立；「國營事業管理司」由原國營會調整；「經濟法制司」由原法規委員會及訴願審議委員會整併。

所屬機關部分，五個局新升格署較受矚目，分別為「商業發展署」由原商業司併入中部辦公室公司登記等業務成立，「產業發展署」由原工業局改制，「國際貿易署」由原國際貿易局、國際合作處及貿易調查委員會整併，「能源署」由原能源局改制，因應能源領域業務多元遽增。「中小及新創企業署」則由原中小企業處成立，提供中小及新創企業發展資源。

至於商發署、產發署、貿易署、能源署以及中小及新創這五個新署長人選，都由原首長蘇文玲、連錦漳、江文若、游振偉、何晉滄直接陞任。標準檢驗局業務未變，局長由經濟部主任秘書陳怡鈴陞任。

至於陳怡鈴所遺主秘一職，由工業局副局長楊志清接任，其他像是綜合規劃司司長由研發員會執秘莊銘池調任，其他產業技術司、投資促進司，都由原技術處處長邱求慧、投資處處長張銘斌續任，後者還代理投資審議司司長。國營事業管理司由國營會組長胡文中陞任副司長並代理司長。