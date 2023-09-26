來安平穿越時空 AR帶你走進17世紀熱蘭遮城

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來安平置身17世紀熱蘭遮城堡壘，穿越時空！台南市政府文化局與國立成功大學建築學系副教授黃恩宇研究團隊共同合作，以AR技術重現17世紀荷蘭人所建的熱蘭遮城堡壘與周邊台江內海環境，並已搶先曝光園區內3處AR導覽體驗，年底更將推出「再現17世紀熱蘭遮堡AR特展」，8處熱蘭遮堡內外AR導覽點一次滿足。

位在安平古堡園區內的「熱蘭遮博物館」，作為1624年關鍵歷史場域，文化局從2021年起積極展開常設展更新，以「從大員到台灣」為題，上周盛大開幕，其中，「穿越回到17世紀」是一大亮點！

文化局表示，「再現17世紀熱蘭遮堡AR特展」結合成大建築系副教授黃恩宇研究團隊花費逾5年時間調查研究成果，重建17世紀荷治時期熱蘭遮堡，透過手機鏡頭與AR擴增實境，連結安平過去與現在，感受歷史交會的瞬間，歡迎全國朋友攜家帶眷一起來穿越時空隧道遊古蹟，闖關探索並解鎖隱藏「彩蛋」！ 文化局除了將持續擴大熱蘭遮堡系列AR擴增實境範圍，並設計「熱蘭遮博物館線上特展」、「線上典藏知識庫」、「故事百科全書」，進一步完整展示內容，藉由科技呈現歷史場域的新面貌，提高趣味性，以符合不同族群如親子、學校團體在規劃課程與學習上的需求。

目前安平古堡園區已開放上線的「3處AR導覽體驗點」包括「點位1：熱蘭遮博物館東側榕樹下」、「點位2：瞭望台上」、「點位3：下層主堡北側圓堡遺構前」，讓民眾體驗當站在熱蘭遮堡望向台江內海，是什麼樣的風景？從不同視角觀察並一窺熱蘭遮堡歷史風貌。