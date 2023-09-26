雲林萬有紙廠用地招商 環保風險考驗投資者

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雲林縣北港鎮萬有紙廠因經營不善破產，後由台灣金聯公司整合開發，預計10月17日開標，但甲種工業用地可能引進高汙染工業，地方強烈要求變更為乙種工業用地，26日相關單位舉辦座談會，台灣金聯、內政部國土管理署、雲林縣政府等都支持改為乙種用地，以兼顧地方發展與環境保護。

萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，破產後4.5萬坪廠區閒置10餘年，經台灣金聯拆除78公尺大煙囪、大型煤倉、清運製紙機具後完成整地，目前已在廠區懸掛「公開標售」紅布條，但上面寫著「甲種工業用地」引發附近居民質疑，擔心引進重汙染工業，因此不斷向縣府、民意代表陳情，要求變更為汙染性較小的乙種工業用地。

雲林縣議員蔡岳儒、台灣金聯、內政部國土管理署、雲林縣政府等相關單位，26日在北港鎮舉辦座談會，逾百名民眾到場關切並提出各種建議，包括加速通盤檢討變更流程、確保重汙染工業不得進駐、改以個案變更縮短流程、建廠施工時確保周邊住宅不受損等。

台灣金聯公司總經理郭文進表示，萬有紙廠土地已公開招標，底價為33億8000萬元，公司的態度是支持甲種工業用地變更為乙種，呼籲有意購買這塊土地者，要有心理準備，未來可能會變更為乙種用地。

國土管理署表示，甲種工業用地變更為乙種，是透過都市計畫通盤檢討，目前北港公所已著手進行中，未來再送交縣都委會、內政部都委會審議，至於民眾提到以個案變更，因有其相關限制，須再進一步討論。

地方民眾指出，開發工業用地可為地方帶來就業機會，大家樂觀其成，但重點是絕對不能造成汙染，也要確保附近住家權益，否則勢必引發抗爭。