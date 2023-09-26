臺灣文博會開幕 「蜜柑站長」代表高捷參展

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2023臺灣文博會IP授權與文創品牌展區26日在台北花博爭艷館展開，高雄捷運最有人氣的「蜜柑站長」品牌，亦以高雄在地人氣原創IP之姿，首度前往台北參展，期待跟台灣各大品牌交流，共同推廣交流台灣文創力。本次展期為9月26日至10月1日。

高雄捷運貓站長「蜜柑」是橋頭糖廠站認養的流浪貓，在2020年9月正式上任成為站長，乖巧的蜜柑站長值勤時可愛模樣，每次都吸引許多民衆與粉絲專程特別前來探望，其中甚至還包括來自香港、日本及美國的粉絲，目前蜜柑官方IG社群（@krtcmikan），粉絲數已高達10.7萬，可謂全台最有人氣的貓站長。

本次前往台北參展，高捷公司特別邀請知名翻轉文字設計師林國慶老師為本次參展設計主題Slogan，設計主軸以「物采高雄」為主，林國慶老師運用創意將文字翻轉為蜜柑站長，特別「蜜柑」兩個字翻轉之後正好對應為「高雄」二字，意喻物采高雄除了吉祥物高雄熊之外就是蜜柑站長，不僅加持了高雄捷運的人氣，也創造了高雄捷運文創商品的價值，讓高雄的捷運站也能搖身變成熱門景點。

高捷公司表示，本次參展除了共襄盛舉，展現台灣豐富的文創力之外，也趁機到北部向粉絲宣傳高雄之美，年底的時候高捷將舉辦蜜柑站長耶誕公益路跑，希望透過蜜柑站長的可愛形象，歡迎大家來高雄一遊，體會蜜柑的可愛、高捷的便利與高雄的熱情。