不只老農津貼 農業部「三保一金」精進農民健康保險

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

政府為照顧農民福利，除了老農津貼以外，農業部這七年多來更建立「三保一金」四大農民福利體系，開辦「農民職業災害保險」，從農過程如發生職災可獲理賠，精進「農民健康保險」，並建立「農民退休儲金制度」。

農業部指出，以明年估計調整後的老農津貼金額8,080元來說，若於農退儲金2021年開辦即開始提繳者，提繳10％滿5年並加計老農津貼後，65歲退休時即可月領破萬元，30歲開始提繳退休後月領更可破3萬。

農業部表示，依「老年農民福利津貼暫行條例」規定，老農津貼發放金額每4年應依消費者物價指數（CPI）成長率調整，且調升不調降。2024年老農津貼預估調整金額，依行政院主計總處預估2019年至2023年之CPI成長率為7％，2023年1月起老農津貼金額預估將由7,550元調整為8,080元，調增530元，約54萬人受惠，預估增加支出約33.8億元，由中央全額負擔，農業部已納入113年度預算支應。

農業部表示，除了依照CPI調整老農津貼，農業部更建立「三保一金」四大農民福利體系，精進農民健康保險，讓每一位實際耕作者都可以參加農保；開辦農民職業災害保險，並將農民職業病納入給付範圍，提升農民職業安全保障；擴大農業保險，已開辦27個品項、43張保單，整體覆蓋率達52％，讓農民不再看天吃飯；建立農民退休儲金制度，老農津貼之外再多一層保障，與其他行業同樣享有退休生活保障。

農業部說明，推動農民退休儲金制度，可提升農民退休生活保障，使農民退休生活保障水準由「老農津貼」，提升為「老農津貼」加上「農退儲金」，建構「老農津貼」及「農退儲金」雙層式老年農民經濟安全保障制度，將可使農民年老後能與其他行業退休人員一樣享有適當的生活水準保障，並為鼓勵農民提繳農退儲金，政府也對等提繳相同金額，越早提存、提繳越多，日後退休也將領越多，自30歲提繳35年的農民可月領超過3萬元。

在提升農民保險給付保障部分，自2023年2月10日起，將30餘年未調整的農保月投保金額，由1萬200元調高至2萬400元，所增加的農保保險費也由政府負擔，因此農民保險費維持每月78元，但給付加倍；農保喪葬津貼由15萬3,000元增加為30萬6,000元，以減輕家屬支付喪葬費用之經濟負擔；另為鼓勵農民生育，農保生育給付由2萬400元提高為6萬1,200元。