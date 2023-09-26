新冠疫情中秋後升溫 疾管署估高峰落在這個月

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因應秋冬新冠肺炎疫情可能再起，疾病管制署公布，今起COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗開打，第一階段先提供65歲以上長者，疾管署署長莊人祥今表示，預估中秋連假後，會又有一波流行，且會逐漸升溫，預估高峰落在12月中旬，每日平均將新增100例中重症併發症。

疾管署今天舉辦新冠肺炎疫苗開打記者會，莊人祥表示，今年5月新冠肺炎降為第四類傳染病後，5月以來本土新冠疫情持續下降，9月來到最低點，但看到歐美疫情又慢慢升溫，預期國內秋冬新冠疫情也會往上，因此預先準備。

莊人祥依據統計資料指出，今年5月起COVID-19中重症併發症個案中65歲以上長者佔78％，且併發中重症及死亡個案中，多有慢性病史或未接種滿3劑疫苗，且超過7成為完全沒有接種過任何一劑疫苗者。

莊人祥表示，觀察近期國際上歐洲、美國等地疫情都有升溫傾向，且國內外主要流行病毒株多為XBB衍生，預期國內未來又要有一波疫情，而最新的COVID-19莫德納XBB.1.5可以對抗最新的BA.2.86病毒株，預期國內未來又要有一波疫情，因此呼籲民眾踴躍接種。

莊人祥表示，預估中秋連假後，會又有一波流行，且會逐漸升溫，預估高峰落在12月中旬，每日平均將新增100例中重症併發症。雖會升溫，但他表示，應不至於像今年6月時每日平均新增200例，屆時應會「打八折」，國外的流行曲線也是如此，流行幅度會一波比一波還小。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，無論過去接種什麼廠牌、或未曾打過COVID-19疫苗皆可接種這劑莫德納XBB.1.5疫苗；如為確診者，需間隔12周（84天）再施打。此外，XBB.1.5、流感、及肺炎鏈球菌疫苗可同時分開不同部位接種，亦或間隔任何時間接種，若同時接種三種疫苗，同手臂兩針建議距離至少2.5公分。

疾管署說明，XBB.1.5疫苗各對象開放接種期程為：

一、首週自今年9月26日優先開放65歲以上民眾接種； 二、自10月2日起再開放醫護人員接種； 三、暫定自10月9日起開放全民接種，將視上述接種情形調整。

同時提醒民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，並請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

另外防疫大使王滿嬌今也分享她的COVID-19疫苗接種經驗，她笑說，在片場，常常因為誰確診，就要刪減戲份，因此她為了減少疾病影響自身健康及工作進度，會和朋友相約打疫苗，她還秀出自己的疫苗小黃卡，說目前已接種4劑COVID-19疫苗。接種後除了自己會注意要多喝水，家中子女也會關心她的狀況，4劑以來都沒出現對身體太大的影響。