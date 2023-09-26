錢進美國 勤業眾信：善用雙邊快速雙重稅收減免法案

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美國參議院財政委員會日前通過「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act），提供「類租稅協定」的租稅優惠，將可大幅降低美台跨境投資的租稅負擔，目前該法案尚待美國完成後續的立法程序，且須台灣給予互惠條款方能適用，台商無不引頸期盼該法案通過。

此外，美國近來也祭出晶片法案及降低通膨脹法案各項租稅優惠，期能吸引各國廠商赴美投資。

勤業眾信聯合會計師事務所26日舉辦「勤業眾信稅務論壇─錢進美國，掌握台美租稅協定暨美國租稅優惠先機」，提醒台商赴美投資前應掌握雙邊租稅減免措施及申請條件，妥善評估企業移轉訂價及制定外派人員政策，享有租稅和商業的優惠的同時，亦有利降低海外投資風險。

Deloitte亞太區國際稅務中心美國稅務服務會計師張立華表示，美台快速雙重稅收減免法案內容主要涵蓋「降低股利、利息、權利金扣繳稅率、常設機構（Permanent Establishment）判定規則、聘僱所得課稅方式及適用本法案之合格台灣稅務居民（Qualified residents of Taiwan）的定義」四個面向議題。台商尤其須特別注意「是否符合稅務居民之定義」及「是否在美構成常設機構」，以適用該法案給予的租稅優惠。

勤業眾信聯合會計師事務所會計師國際租稅主持會計師廖哲莉提醒，赴美投資的台灣企業，應善用美台快速雙重稅收減免法案及前述美國境內之投資優惠，對降低稅負才有加成之效果。此外，考量美國各州及地方法規的差異，提醒企業，赴美投資務必了解相關租稅減免措施及申請規定，並評估企業移轉訂價及制定外派人員的政策，才有辦法同時享租稅和商業的優惠，降低投資風險。