「家族辦公室」盛行 KPMG提點資產轉入前先這樣評估

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近年家族運用「家族辦公室」作為傳承方式的風氣越來越盛行，家族辦公室生態系統在亞洲尤其快速擴張和發展，致使許多家族或高資產淨值的個人對於家族辦公室感到興趣，紛紛探詢成立家族辦公室的可能性，而其中也有不少是基於經濟、地緣衝突加劇等等因素，開始思考要將「家族辦公室」設立在那些資產可能相對安全的地方，像是新加坡就成為一個熱門的選擇。

KPMG安侯建業家族辦公室26日舉辦「新加坡家族辦公室之思考及運作」研討會，由KPMG安侯建業家族辦公室協同主持會計師尹元聖、稅務投資部執業會計師洪銘鴻，以及KPMG新加坡總監李蘊菱、稅務合夥人李博翰、稅務合夥人周美思分別分享家族辦公室目前發展的趨勢、及至新加坡設立家族辦公室或成立營運總部的相關規定，並且探討至新加坡設立家族辦公室前應思考哪些稅務風險及可能面臨的挑戰等議題。

KPMG安侯建業家族辦公室協同主持會計師尹元聖表示，家族辦公室的功能是多元的，它不只限於家族財富的傳承，也能夠集中處理家族的事務、透過此平臺運作家族治理、維繫家族關係、達成家族企業控制與財富保障、實現家族與企業永續傳承等功能。

尹元聖提醒，家族辦公室可以是實體的，也可以是虛擬的，但在考慮是否要設立家族辦公室，以及選擇它的架構及形式時，必須要先釐清家族辦公室的目標及功能，並盤點有哪些資源可以支援家族辦公室的設立及運作。

KPMG新加坡財務諮詢、盡責調查服務總監李蘊菱提到，新加坡政治穩定，有穩健的金融和科技基礎設施，企業所得稅率低，與世界連接密度高，是極具有吸引力的商業環境。KPMG新加坡稅務合夥人周美思表示，除了環境因素外，還必須考慮包括：成本、稅務、優質人力資源可獲得性，以及家族對投資目的地的熟悉程度等。

周美思提到，近幾年在新加坡設立家族辦公室已經被普遍化和商品化，常常會被仲介大力宣傳為包括稅務、移民和資產管理「完整」的規劃解決方案，她提醒，任何規劃方案都必須注意確保它有持續化的可能性，而在稅務上的角度，更應特別留意。

KPMG安侯建業稅務部會計師洪銘鴻提醒，準備將資產轉入家族辦公室前，建議先盤點家族資產屬於哪些類別及其位於國內或境外，評估哪些資產類型適合轉入家族辦公室。接著就適合轉入家族辦公室的資產，評估是否要進一步調整相關資產的持有架構，最後才將標的資產轉入家族辦公室。而在這整個架構調整或轉入家辦的過程中均須注意是否會因此衍生稅負，尤其近年已實施涉及跨境資產課稅之CFC、跨境資產揭露的CRS及國內房地合一實價課稅2.0均可能因此發生影響。