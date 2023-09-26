外資賣超231億 國家隊護航免驚 台股這樣走

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外資賣超231億 三大法人9/26賣超台股266億元

外資等三大法人周二（9/26）合計賣超台股266.85億元。包括外資與陸資賣超231.43億元；投信法人買超34.06億元；自營商自行買賣部分係賣超17.08億元，避險部分係賣超52.39億元，合計單日賣超69.47億元。

業內人士指出，近期國內外消息面偏空因子，仍以美國政經數據的負面消息較多，加上美元強勢地位可望延燒至今年底，使外資短期偏空陰影似難以擺脫，加上國家隊法人暫在低檔以守勢為主，使台股指數短線予人高不成、低不就印象。

不過，秋節後的上市櫃9月營收及第3季財報將陸續出爐，且第4季展望並不差，個股依基本面領先盤發展將愈趨在盤面上凸顯，呈現強者恆強與弱者恆弱局面。

因此，波段基本面相對優異者包括AI伺服器、軍工航太、重電之儲能供應鏈、生技之智慧醫療與具轉機契機DRAM、NB、高速之寬頻網通等族群，值得持續追蹤。盤勢有機會在秋節長假後，碎步趨堅。

盤後》中秋節前有賣壓 台股重挫176點

（工商時報 數位編輯）

聯準會官員表態挺升息，美股期指今日走弱，亞股也一片綠油油，而台股昨日逆勢反攻5日線未果，今日盤初即承壓開低，再加上傳蘋果新機發熱，蘋概三巨頭全面回落，也助長空頭氣焰，雖有重電股牽手技嘉(2376)、奇鋐(3017)、建準(2421)等部分AI股奮力抗空，一度牽制空頭止步16300關前，但午後仍敵不過廣達(2382)、定穎投控(3715)、材料-KY(4763)、緯創(3231)等個股的調節賣壓，跌勢越發擴大，終場集中市場收在今日最低點16276.07點，重挫176.16點，總成交值2343.73億元；櫃買市場收212.14點，跌2.66點，總成交值631.57億元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，進入第4季後預期在季報過後指數將慢慢往上走，本周將進入中秋連假，過往中秋節後後一周平均上漲1.38%，上漲機率達七成五，且台股目前評價面已來到合理相對水位，加上美股第五季度盈利表現有望由負翻正，對於提振台股投資情緒有幫助正面。

盤面上，AI概念股今日反彈，技嘉收在275.5元，上漲0.36%，奇鋐收在313.5元，上漲5.56%；明揚(8420)受爆炸事件影響，今日吞第2根跌停板，收在68.3元，不過母公司明安(8938)奮力收在平盤69元。

台電大單激發電纜股多頭熱情，多檔個股放量揚升，合機(1618)、華榮(1608)聯袂收高逾5%、華電(1603)漲近5%、大亞(1609)漲3%，成為今日多頭指標。iPhone 15 Pro傳過熱，今日台積電(2330)收低6元、回落至519元，大立光(3008)跌1.16%、收2125元，5日線僅守1日，鴻海(2317)也放量收低1.42%。

廖炳焜說，最新的台灣8月外銷訂單460.4億美元，年減15.7%，為連續第12個月負成長，跌幅較7月的12%再擴大，終端電子產品需求仍疲軟，供應鏈持續調整庫存，導致電子產品及資訊通訊產品分別年減17.3%及14.6%。

廖炳焜建議，選股上仍可擇優聚焦半導體、AI相關供應鏈、記憶體、電動汽車零組件及未來業績成長股如紡織製造、航空等。

電金傳產齊跌 台股下挫176點創4個月收盤新低

（時報資訊 郭鴻慧）

台股今天在電子、金融和傳產類股齊跌下，指數開低走低，終場下跌176.16點，收在16276.07點，失守16300點關卡，創5月24日以來收盤新低。

台股加權指數收在16276.07點，下跌176.16點，跌幅約1.07%，成交值新台幣2343.72億元。

信驊今天股價大漲120元，收在2710元，超越世芯-KY，重登台股股王，世芯-KY以2600元落居台股股后。台積電收在519元，創5月17日以來收盤新低，今天下跌6元，市值縮水1555億元，影響大盤指數約49點。

其餘高價股紛紛走跌，譜瑞-KY跌破1000元大關，收在995元，台股剩「九千金」，為信驊、世芯-KY、大立光、力旺、旭隼、緯穎、創意、祥碩和材料-KY；電子類股指數下挫1.21%。

金融類股指數下跌0.76%，傳統產業股也普遍下跌，塑膠、生技、汽車及觀光類股指數下挫逾1%，電纜類股在接單利多激勵下，類股指數逆勢收漲，表現相對強勢。

明揚屏東廠22日發生爆炸意外，造成重大死傷。明揚今天持續跳空跌停至68.3元，吞下第2根跌停；母公司明安以跌停62.1元開出，隨著買盤湧入，明安爆量打開跌停，終場以平盤69元作收。

法人表示，外資不斷賣超是影響台股近期走勢疲弱的主因，外資未來動向將持續牽動台股走向，是重要觀察指標。

(中央社)