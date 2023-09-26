台積電看過來 美晶片法補助10／23起申請

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勤業眾信聯合會計師事務所26日舉辦「錢進美國─掌握台美租稅協定暨美國租稅優惠先機」論壇。Deloitte 美國（Deloitte US）會計師Douglas Tyler及Bill Fisher表示，美國自2022年推動晶片法案後，針對國內半導體製造及研發投入527億美元並授權1,000億美元用於高科技及先進能源、技術和區域創新等計畫，期望可藉此同步達到美國增進國家安全的目標。針對半導體製造及資本投資等於或大於3億美元的大型半導體設施項目，從2023年9月1日開始接受初步申請，完整申請則要等到10月23日正式開始。

另一方面，鑑於全球永續性的政策蓬勃發展，加上各國針對碳排放徵稅的限制，美國降低通貨膨脹法案內容亦涵蓋了諸多因應氣候變遷以及能源轉型之相關計畫，希冀藉此鼓勵企業響應可持續性發展及減碳計畫。例如，投入大規模預算於降低溫室氣體排放、鼓勵電動車及儲能設備等美國國內供應鏈之建立，在稅收抵免上包括替代性燃料、再生電力、碳排封存、潔淨電力／燃料、先進製造／先進製程等多項租稅優惠。

美國各州亦有不同的租稅優惠政策，例如紐約州針對半導體製造和供應鏈項目實施抵減金額高達100億美元的「綠色晶片計畫」、亞利桑那州預計投入一億美元以促進半導體產業的更大成長，而印第安納州最近為支持大規模投資項目建立了創新發展區實施新的抵減政策以提供財產稅、銷售稅和工資稅等稅收優惠。建議企業應將各州抵減、優惠政策、勞動力等因素納入考量，進行新廠選址，以獲得最大的投資綜效。