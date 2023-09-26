「魔鬼藏在哪裡？」羅一鈞爬屋頂查登革熱孳生源

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台南登革熱延燒3個多月，疫情上周反轉，但本周病例數卻反彈，其中關廟區累計197例，雖病例數與熱區破千例相比並不多，但公所總動員孳清、化噴，卻仍難以壓制疫情，鄉親與防疫人員都納悶「魔鬼到底藏在哪？」疾管署副署長羅一鈞今爬上關廟傳統市場屋頂巡視屋後天溝，當場查無孑孓，但隨後機動防疫隊就在一旁民宅查獲屋後天溝有隱藏孳生源。

關廟區長李賢村表示，關廟從7月13日出現第一起登革熱病例，隨後疫情一路緩升，至25日已累計197例，其中香洋里最多，有81例，由於香洋里緊鄰傳統市場，有有多名攤商確診，市場人潮也受到影響；李賢村說，菜市場該做的化學防治、孳清都做了好幾次，市場處每周三下午也固定清消，不過病例數還是一直攀升，疫情始終壓不下來。

羅一鈞今天前往關廟區公所與里幹事、里長等基層對談，多名里長都表達對噴藥的疑慮，「可不可以不要再噴藥了？一噴再噴很困擾！」也有里長反映，之前新冠肺炎時常都會安排名人在電視宣導防疫衛教知識，登革熱能否比照？透過大眾傳播工具，讓更多里民提高警覺，也能知道防疫要做些甚麼，「里長宣導就是挨罵的份，電視宣導，大家才肯聽！」

羅一鈞針對里長提問都一一釋疑，隨後也走進關廟傳統市場爬上鐵厝屋頂，仔細巡視屋後天溝，要揪出隱藏孳生源。羅一鈞表示，目前天溝可能是疫情反彈滿重要的原因，因此，今天起與市府展開為期2周的「屋後天溝診斷計畫」，每天上、下午去高病例數的不同里別或病例數一直不斷新增的里，特別巡視天溝是否髒亂、積水或淤塞，並採樣是否有孳生源，必要時也將裁罰。

疾管署南區管制中心主任李翠鳳表示，昨天跟市府討論後，將針對屋後天溝展開巡查，她呼籲，一般太陽曬得到的天溝很快就乾了，但房子後面天溝要靠著梯子爬上去才能檢查，之前在安南區就發現很多天溝藏有孑孓，成為隱藏孳生源，但也有很多民眾反映，明明天溝都投藥了，為什麼還是有孑孓？

她解釋，有些天溝雖投了乳塊但乳塊溶解很慢，殺孑孓效果不彰，建議要磨碎倒進積水處，才可以百分百殺死孑孓。李翠鳳也說，國衛院也做了相關研究，乳塊一定要先溶解，變成乳液狀再倒下去天溝，可以百分之百殺死孑孓，但如果只投乾的乳塊，未必能有效殺死，所以現在來幫大家檢查天溝，接下來也會把這些撇步教會里長。