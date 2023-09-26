織物化學法回收商業化再生酯粒 遠東新拔頭籌 明年Q3投產

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循環經濟帶動下，舊衣、廢布等織物回收再生酯粒，已成繼廢棄寶特瓶、海洋垃圾回收之後市場最新的再生材料；遠東新(1402)以化學法回收織布將是國內第一個商業化生產，預計明年第3季投產，初期月產能約200噸，可望獲美國客戶NIKE採用。另外，力麗以物理法回收廢衣再製成酯粒的產線也會在明年下半年試產。

遠東新相關技術已進入建構商業化機台階段，可利用相關技術，對混紡材質及色料複雜的廢舊紡織品進行加工回收。

新纖(1409)目前聚酯回收仍是以物理法為主，但已發展出「半化學回收法」，未來可依客戶對回收物佔比的需求去做調配。

新纖的分解技術的生物可分解纖維，為舊衣及廢布處理提供解決方案，廢布處理後可重新抽紗製衣，目前在試產中。

加工絲及尼龍大廠集盛(1455)則是與成衣大廠聚陽合作，將成衣廠裁切下來的邊角料，經過工廠內部分類後，將純聚酯布料送往集盛，重新熔融製成紗線、成布，再交回給聚陽(1477)製衣出貨。

力麗(1444)的衣料回收技術是屬物理回收法，也就是廢衣、織布必須是全聚酯紡品；力麗指出，目前還在實驗機台，但技術已成熟，而且已經開始和美系運動品牌廠合作開發中，未來力麗將擴大投資脫色工廠，預計2023年底上線，明年投產，屆時舊衣回收聚酯粒的月產能可達250噸。