《文創股》遊戲橘子beanfun!「創作者神隊友」計畫協助創作者面向市場

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【時報記者莊丙農台北報導】遊戲橘子(6180)旗下泛娛樂生活入口beanfun!啟動「創作者神隊友」計畫，透過beanfun!與橘子集團扮演神隊友角色，協助台灣圖文創作者爭取多元資源及品牌媒合的機會。目前已超過100位創作者加入beanfun!「創作者神隊友」計畫，除9/1啟動第三屆報名外，beanfun!也攜手16位圖文創作者參與本次文化創意盛典「2023台灣文博會」，以「敢作夢，就發光。Draw it, Shine bright.」精神展現beanfun!駐站插畫家的創作活力。

beanfun!貼近市場觀察，察覺初入業界的創作者共同痛點包含：無固定宣傳資源支持、資金支援來源少以及需即時更新產業知識等，今年初結合橘子集團資源與beanfun!優勢，打造「創作者神隊友」計畫，為鼓勵創作者持續揮灑創意。

「創作者神隊友」計畫於2023年初至今已舉辦兩屆招募，吸引超過100位圖文創作者成為beanfun!駐站插畫家，每日平均至少觸及7萬名活躍用戶數；期間更有效活用橘子集團資源促成近十檔中大型異業合作，其中不乏大型展覽與知名實境節目，獲得電視廣告曝光等機會。

為讓台灣民眾認識更多本土IP魅力，同時增加創作者曝光機會，beanfun!首次與16位駐站插畫家攜手進駐「2023台灣文博會」，以「夢想」為參展主旨，期許創作者們「敢作夢，就發光。Draw it, Shine bright.」。