《金融股》元大證券邁向國際化 2面向布局東南亞

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【時報記者莊丙農台北報導】元大金(2885)旗下元大證券多年來除深耕台灣市場，也致力於拓展海外營運據點。配合元大金控集團海外整體規劃，元大證券針對各子公司訂定發展方向並提供業務協助。

元大證券指出，依據所在市場戰略情境不同，各子公司營運主軸可分為成熟市場及開發中市場兩個面向。成熟市場以韓國、香港等子公司為主，主要追求本業獲利提升、新業務開發與集團間各子公司的業務綜效。開發中市場包括：泰國、印尼、越南等地子公司，以追求提升當地市場地位、強化營運效率與資本結構以穩健基礎，並由母公司提供管理技術、專業團隊等資源協助當地業務發展。

除了穩固韓國及香港市場的業務，元大證券東南亞各子公司發展大致依循類似模式：短期以經紀、融資等核心業務建立品牌、拓展客群以穩固市場地位，追求穩定獲利以達成損益兩平；中期借助母公司技術與業務經驗轉移，導入投資銀行、新金融商品等業務，使獲利來源多元化、避免市場性風險；長期則以強化與元大金控集團旗下各子公司業務交流及創造跨境業務綜效為目標。

以投資銀行業務為例，元大投行未來2年主要的新業務規畫除持續與主管機關共同推展創新板之外，亦將積極善用元大證券在亞洲（包含韓國及東南亞）各地投資銀行的資源優勢，推動台灣廠商與韓國或東南亞當地公司策略合作或併購（M&A）。