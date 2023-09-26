台積拖累大盤 這題材節前仍有反彈機會 3族群值關注

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投組表現：

聯鈞（3450）表現最佳， 矽光子題材持續發酵，有利股價向上攻高。

廣達（2382）表現最差，26日股價下跌1.99％，惟受惠英特爾衝刺人工智慧（AI）助攻，股價反彈可期。

盤勢預測：

受到市場擔憂美國政府關門、美國聯準會（Fed）維持高利率，以及中秋長假在即影響，護國神山台積電（2330）26日股價下探519元，一度拖累大盤跌破前低，惟加權指數22日低點16,202.43點為關鍵多方轉折，只要不跌破，長假後還有一波行情可期。

加權指數受到新台幣持續貶值，加上外資持續賣超影響，市場多方不積極，後續靜待台積電先止穩，大盤才有見到止跌的機會。

投組表現：

保瑞（6472）表現最佳，Q4成長動能強勁，技術型態反彈有望挑戰月線關卡。

安可（3615）表現最差，八月營收年月雙增，股價近期創高拉回短均。

盤勢預測：

美國政府關門風險快速升溫，加上昨10 年期美債殖利率一舉突破4.54％，創下16年來新高，市場聚焦周五將公布的個人消費支出物價指數數據，以及周四聯準會主席鮑爾、周五紐約聯準銀行總裁威廉斯演說。

受連假前外資調節賣壓影響，台積電創波段新低，台股失守半年線、反彈承壓，隨著時序邁入傳統旺季，電子股若成為撐盤主力，有望帶動大盤止跌回穩，震盪期間族群個股漲跌分岐，短線留意相對大盤抗跌強勢股，有望率先反彈。

投組表現：

日電貿（3090）表現最佳，守穩10日線量縮震盪，待補量方有機會越過前高。

榮群（8034）表現最差，失守10日線但拉回量縮，下方月線有望形成強支撐，待補量方可轉強。

盤勢預測：

昨日台股上漲逾百點且站上5日線，但成交量低迷且股匯不同調，因此研判為弱勢反彈，加上5日線尚未走揚代表短底尚未成形，因此今日立即回檔符合技術面的預期。

唯今日拉回不僅失守昨低且終場大跌176點收在全場最低，說明現階段還是由空方佔有優勢，大盤極短線的防守點為22日低點16,202點，至於強支撐則為缺口15,961點。

未來台股要轉強向上，還是要看費半表現，若外資能回頭帶動新台幣轉升，以及多方信心回籠使得成交量放大，那麼台股才有機會越過且站穩萬7。現階段只能短打不宜久抱，可持續關注被動元件、光通訊、汽車零組件族群，操作上謹記急漲勿追，震盪拉回再找買點。

投組表現：

創威（6530）表現最佳，26日股價上漲1.82％，所有均線呈現多頭排列，後續仍有上漲空間。

華經（2468）表現最差，26日股價跌破28.1元，終場下跌3.42％，建議投資人賣出。

盤勢預測：

台股26日開低走低，終場下跌176.16點，跌幅1.07％，收在最低16,276.07點，成交量放大至2,381億元左右。

類股方面，電器電纜表現最佳，漲幅超過0.8％；運動休閒、化工及塑膠表現最差，跌幅均超過1％。權值股台積電下跌6元，跌幅1.14％，收在519元；聯發科下跌18元，跌幅2.38％，收在737元。

展望後市，大盤受美國政府可能停擺影響，加上亞洲股市普遍下跌，加權指數26日再度跌破5日均線，所幸人工智慧（AI）股高力、奇鋐、華星光及技嘉保持逆勢抗跌，加上投信及官股持續買超下，節前仍有反彈上攻的機會。