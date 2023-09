新北拓銷團進軍印尼搶數位商機 簽署MOU開啟雙邊密切合作

新北出口拓銷團抵達此行第三站印尼雅加達,為期10天的貿洽活動也將迎來最終壓軸!印尼作為全球第四大人口國,擁有旺盛生產力及龐大年輕人口,是備受全球看好的新興市場,長期關注國際產業脈動的新北市政府盼藉此次機會,攜手資通訊、智慧製造、綠色能源及精密機械等新北頂尖廠商,積極佈局印尼、拓展東協市場。

經發局副局長盛筱蓉表示,印尼是臺灣重要的貿易合作夥伴,由於印尼政府計劃於2024年逐步啟動遷都,目前正積極投入智慧城市和工業4.0相關產業,同時也致力於推動大型基礎建設項目,為台灣和印尼在智慧城市領域提供更多合作機會,尤其在資通訊新興技術,如5G、AI、雲服務、智慧交通、智慧能源等方面,可望開拓龐大的潛在商機。

此次盛副局長率隊參訪兩大指標機構,分別是「雅加達智慧城市發展局(Jakarta Smart City Lounge)」,和以AI、AR、VR、XR和Metaverse等創意科技活躍於多個產業的「PT V2 Indonesia」旗下的House of Future概念體驗館。透過實地察訪,協助臺灣廠商掌握印尼市場在智慧製造、智慧醫療、智慧治理、永續能源等產業需求,積極佈局印尼。

新北出口拓銷團參訪PT V2 Indonesia旗下的House of Future概念體驗館,了解印尼智慧產業市場。圖/新北市政府經濟發展局提供

除了參訪行程,9月26日在雅加達舉辦貿易洽談會,透過兩國公協會事先邀約並安排雙邊業者的洽商時間,印尼當地業者報名非常踴躍,現場氣氛熱絡。貿洽會開幕儀式,邀請到印尼工業部工業安全、區域和國際產業准入總司國際產業准入司長Iken Retnowulan(Director of Access to Industrial Resources and International Promotion, Ministry of Industry, Republic of Indonesia),與盛副局長一同見證「新北市智慧城市產業聯盟(NTSCC)」與「印尼資通訊產業協會(APTIKNAS)」的MOU簽署儀式,期許印尼和臺灣可以進一步交流智慧城市相關產品和未來發展方向,開啟雙邊密切合作。印尼資通訊產業協會更於開幕儀式邀請新北拓銷團上台演出峇里島傳統樂器ANGKLUNG,合奏「Twinkle Twinkle Little Star」,更充分顯現臺灣印尼雙邊合作默契。

貴賓合影(左起分別為雅加達台灣貿易中心汪仲瀅經理、Andi Tanudiredja, Vice Chairman for Colaboration, Event& International Relationship of APTIKNAS、新北市智慧城市產業聯盟金際遠理事長、新北市政府經濟發展局盛筱蓉副局長、Iken Retnowulan, Director of Access to Industrial Resources and International Promotion, Ministry of Industry、Soegiharto Santoso, Chairman of APTIKNAS、駐印尼代表處路豐璟組長、Fanky Christian, Secretary General of APTIKNAS、Soetresno Hartanto, President Director of PT Roda Mitra Buana)。圖/新北市政府經濟發展局提供

經發局表示,新北市政府透過長期耕耘的國際關係,藉由實地考察和精準對接的商洽安排,幫助企業在疫後快速掌握國際市場脈動,並期待此次「新北市出口拓銷團」在馬來西亞、新加坡、印尼當地萌芽的商機,未來都能開枝散葉、繁盛壯大。(新北市政府經濟發展局廣告)