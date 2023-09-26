台鋼燦星台中據點開幕 開拓中台灣觀光市場

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台鋼燦星（2719）持續展開其全國性佈局，26日進軍中台灣觀光市場，台鋼燦星總經理殳蓁蓁表示，台鋼燦星對於中台灣地區的市場潛力抱有滿懷信心，期待與中彰投地區的同業攜手合作，共同推廣台鋼燦星的主力包機產品，為旅遊業界開拓雙贏的藍海市場。

同時，台鋼燦星也積極擴展直客業務，注重培養在地服務精神，以滿足客戶的需求，服務範圍將由大台中地區，延伸至彰化及南投等外縣市，並特別設立專責企業窗口，為中區公司行號及台鋼集團旗下的關係企業提供專業的旅遊服務。

台鋼燦星台中分公司26日開幕，代表台鋼燦星在台南、高雄等國內六都的佈局，逐步完成，殳蓁蓁指出，燦星旅遊的產品策略計畫配合各航空公司在清泉崗機場航線的佈局，積極參與各線市場競爭，以取得更多的機位。由產品部門精心設計以清泉崗機場為出發點的各種行程，以滿足旅客的多樣化需求。

她強調，今年底之前，燦星旅遊將完成在台北市區的設立，象徵台鋼燦星對於旅遊的服務品質和體驗，有著更高的期望，以滿足旅客的旅遊需求。

殳蓁蓁表示，燦星旅遊將持續聯盟擁有共同理念的旅遊同業，共同為旅遊升級而努力，期待在未來與更多合作夥伴攜手，共創旅遊業界的美好未來，燦星旅遊將繼續致力於為客戶提供優質的旅遊體驗，成為顧客旅行的最佳選擇。