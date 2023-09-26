玖壹壹、AcQUA源少年領軍全運會演唱會 南市府公布完整卡司

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睽違16年台南市再度主辦全國運動會，市府決定在全運會開幕前一個周末，即10月14日、15日，連續2晚在體育場園區-體育之心廣場舉辦「市民之夜」演唱會，並分別由玖壹壹、AcQUA源少年等藝人領軍獻唱，為即將揭幕的全運會暖身。

今天市府公布「市民之夜」的完整卡司，包括：10月14日（六）下午6點至晚上9點30分，主持人徐凱希、籃籃，演出人員及團體玖壹壹、陳零九、婁峻碩、艾薇、FEniX 、VERA、呂植偉、在地舞蹈表演團體；10月15日（日）下午6點至晚上9點30分，主持人徐瑋吟、籃籃，演出人員及團體告五人、白安、黃偉晉、U：NUS、AcQUA源少年、林襄／雅涵／芷霖、王茉聿、在地舞蹈表演團體。其中，AcQUA源少年隊長黃莑茗還專程出席獻唱，並邀請大家一起為選手加油，共度美好的市民之夜。

市府表示，黃莑茗是台南麻豆出身的北漂學子，獻唱剛發行的單曲〈All Night〉，副市長葉澤山也致贈蜂蜜及文旦，希望被粉絲封為「莑糖」的黃莑茗，也能被台南優質的蜂蜜圈粉；黃莑茗則回贈T恤及周邊商品。

對於全運會前再度回到家鄉台南演出，黃莑茗認為，台南人最大的優點就是熱情，人情味特別濃，印象中台南選手的加油團，也都是全家及親朋好友到場支持，比賽前就氣勢如虹。鑑於台南對運動賽事十分重視，相信今年全運會在台南精彩可期，邀請各地民眾一起到現場幫選手加油，他也預告在「市民之夜」當天，AcQUA源少年將安排solo演出。

市府指出，台南市2007年辦理全運會後，至今已歷時16年沒有辦理，為確保今年全運會的舉辦品質，自2019年起即著手盤點市內各運動場館，規畫在49個競賽場地中，辦理35項競賽種類，投入超過1億7000多萬元的修繕經費，提升各運動場館品質，以符合辦理全國賽的需求。

此外，全運會部分項目已提前舉辦，目前台南市累計獲得7金11銀9銅共27面獎牌。