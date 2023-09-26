腦中風藥放寬給付 發病4.5小時內都可免費用 每年多救1600人

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腦血管疾病是僅次於癌症、心臟疾病及肺炎的第四大死因，為掌握搶救黃金期，健保署今宣布放寬血栓溶解劑「rt-PA藥品」及「急性缺血性腦中風處置費」的給付條件，原僅給付發病3小時內，10月起擴大為4.5小時內。以50毫克的藥品為例，每支1萬7815元，成年男性每次使用2支，女性則每次使用1支，預計1年將新增1600人受惠，增加6900萬點預算。

健保署長石崇良表示，腦中風主要可分為3種，包含缺血性中風（腦梗塞、腦缺血）、出血性中風（腦出血）及暫時性腦缺血發作。其中，缺血性中風為腦血管本身病變造成血管狹窄，或因心臟或其他部位血管內的血栓，進而形成腦血管栓塞，導致腦組織壞死和功能失調。

根據健保統計，2020年至2022年因急性缺血性腦中風住院人數每年約4萬人，中風後的部分病人無法回復原有工作，或需輪椅代步，嚴重者則可能終生臥床，仰賴他人照護，造成病人與家屬極大的經濟、照護負擔。若在腦中風初期及早介入，可大幅改善預後，減少失能造成的家庭壓力，提高回歸社會的機會。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，現行用於急性缺血性腦中風病人的血栓溶解劑rt-PA藥品（如Actilyse），限病人發作後3小時內使用，台灣腦中風學會經參考國際實證和臨床指引，為了把握腦部再灌流的黃金時間，改善病人的預後，向健保署提出放寬給付規定的建議。

劉林義表示，經過今年8、9月召開的藥物給付項目共同擬訂會議、醫療服務給付項目共同擬訂會議，健保署修訂「rt-PA藥品」及「急性缺血性腦中風處置費」，由「3小時內注射」延長至「4.5小時內注射」，今年10月1日起生效，預計1年新增1600人受惠，增加6900萬點預算。

「rt-PA藥品」共有2種劑型，20毫克的劑型每支8041元，50毫克則是1萬7815元。劉林義表示，以成年男性為例，每次需使用2支50毫克的劑型，而成年女性則每次使用1支。健保給付後，每名成年患者可省下1萬7815元～3萬5630元藥費。

石崇良表示，感謝台灣腦中風學會及其相關學會提供專業的意見及協助，健保署基於增進全體國民健康的宗旨，期透過不同政策導入，提升慢病的醫療照護，降低腦中風及失能之發生，減少病家照護負荷與成本，以增進社會健康福祉。