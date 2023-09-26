《科技》VicOne在日成立總部 整合全球汽車製造與創新中樞

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【時報記者莊丙農台北報導】趨勢科技子公司車用資安廠商VicOne今天宣布在日本東京正式設立總部，全球營運據點包含日本、台灣、德國、美國以及韓國與印度。另外，VicOne任命Mahendra Negi擔任董事長。

VicOne執行長鄭奕立表示，憑藉著在網路威脅情報的多年專業，提供能涵蓋汽車完整生命周期的資安防護。將營運中心設在日本東京，可讓我們的車用資安專業與全球汽車製造與創新中樞就近整合。而Mahendra是趨勢科技財務長暨董事，借重其豐富經驗來服務正在尋求汽車網路安全解決方案的客戶，不論現在或將來，VicOne都能為聯網汽車製造商（OEM）和駕駛人帶來更完整的安全防護。

透過軟體控制且車內功能可更新的聯網汽車全球市場快速成長，隨著這類聯網車輛越來越多，汽車製造商的品牌損失及財務損失風險大幅提高。根據Gartner指出，汽車的可攻擊面持續擴大，資安對汽車製造商的優先性正日益升高。

對此，VicOne將在2024年1月於日本東京國際車用電子展期間，與趨勢科技Zero Day Initiative（ZDI）共同舉辦全球第一屆Pwn2Own Automotive汽車資安漏洞競賽，向全球聯網汽車快速攀升的資安威脅宣戰。Pwn2Own大賽的宗旨是要提升聯網汽車生態系的安全，競賽項目考驗著研究人員能否搶在駭客之前，先發現並找出攻擊軟體與裝置的漏洞。全球電動車龍頭Tesla將擔任第一屆Pwn2Own Automotive競賽的主要贊助商，協助推動這項史無前例的活動共同發掘汽車的最新漏洞。