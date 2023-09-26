《盤後解析》中秋節前有賣壓 台股重挫176點

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【時報記者郭鴻慧台北報導】聯準會官員表態挺升息，美股期指今日走弱，亞股也一片綠油油，而台股昨日逆勢反攻5日線未果，今日盤初即承壓開低，再加上傳蘋果新機發熱，蘋概三巨頭全面回落，也助長空頭氣焰，雖有重電股牽手技嘉(2376)、奇鋐(3017)、建準(2421)等部分AI股奮力抗空，一度牽制空頭止步16300關前，但午後仍敵不過廣達(2382)、定穎投控(3715)、材料-KY(4763)、緯創(3231)等個股的調節賣壓，跌勢越發擴大，終場集中市場收在今日最低點16276.07點，重挫176.16點，總成交值2343.73億元；櫃買市場收212.14點，跌2.66點，總成交值631.57億元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，進入第4季後預期在季報過後指數將慢慢往上走，本周將進入中秋連假，過往中秋節後後一周平均上漲1.38%，上漲機率達七成五，且台股目前評價面已來到合理相對水位，加上美股第五季度盈利表現有望由負翻正，對於提振台股投資情緒有幫助正面。

盤面上，AI概念股今日反彈，技嘉收在275.5元，上漲0.36%，奇鋐收在313.5元，上漲5.56%；明揚(8420)受爆炸事件影響，今日吞第2根跌停板，收在68.3元，不過母公司明安(8938)奮力收在平盤69元；台電大單激發電纜股多頭熱情，多檔個股放量揚升，合機(1618)、華榮(1608)聯袂收高逾5%、華電(1603)漲近5%、大亞(1609)漲3%，成為今日多頭指標。iPhone 15 Pro傳過熱，今日台積電(2330)收低6元、回落至519元，大立光(3008)跌1.16%、收2125元，5日線僅守1日，鴻海(2317)也放量收低1.42%。

廖炳焜說，最新的台灣8月外銷訂單460.4億美元，年減15.7%，為連續第12個月負成長，跌幅較7月的12%再擴大，終端電子產品需求仍疲軟，供應鏈持續調整庫存，導致電子產品及資訊通訊產品分別年減17.3%及14.6%。

廖炳焜建議，選股上仍可擇優聚焦半導體、AI相關供應鏈、記憶體、電動汽車零組件及未來業績成長股如紡織製造、航空等。