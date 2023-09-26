i15鈦燙了？!玩30分飆到48度被揶揄是火龍果

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【記者林思妤、黃名緒／台北報導】蘋果iPhone 15系列新機在全球熱賣，不過卻傳出機身的溫度飆升、甚至出現48度高溫，因此被外界封為是「火龍果」！對此專家分析是台積電3奈米的問題，不過今年鏡頭規格大幅提升，國外攝影師成功運用iPhone15 Pro Max拍出攝影大作，讓過去曾經批評iPhone更新世代毫無新意的特斯拉執行長馬斯克，也忍不住在蘋果執行長庫克的推文留言讚嘆！蘋果執行長庫克親自欣賞兩位攝影大師，威爾克斯以及魯本吳，用iPhone 15 Pro Max拍攝的照片，不僅庫克看起來相當滿意，就連過去曾經公開表示iPhone毫無新意的特斯拉執行長馬斯克，都忍不住留言大讚拍照效果美到令人難以置信，也準備要入手一支！只不過蘋果新機電池容易過熱，似乎還是一大難題。

科技網站 DKHD：「在進行一些遊戲或大量任務時，一位中國評論家對此進行詳細分析，運行《原神》遊戲只有30分鐘，iPhone 15 Pro Max就達到了攝氏48度。」

頂規版的iPhone15 Pro Max在測試進行到16分鐘時，機身溫度飆升到48度，錄影的時候甚至出現鈍鈍卡卡的情形，這樣的災情傳出後，被外界封為是「火龍果」，對此專家分析主因是A17 Pro晶片運行功耗過大。

知識力科技執行長曲建仲博士：「過熱的問題，我想一方面是台積電代工的處理器使用的是3奈米n3b的製程，或許這個製程還有一些改善的空間。另外這次的測試，主要是在比較嚴格的條件，極端的情況下才發生過熱的現象。」

專家認為這次的問題與鈦合金導熱係數沒有太大關連，撇除網路上的傳聞，蘋果後續可能得要透過改善軟體、或者是運用台積電3奈米n3e的製程，降低功耗、提升效能，才有望擺脫「火龍果」的新封號。