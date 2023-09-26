出席PI實體互聯網高峰會 謝國樑：用新概念推動基隆產業發展

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由美國SOLE國際物流協會台灣分會主辦的「台灣PI實體互聯網暨2050淨零高峰會」活動，26日上午在基隆市長榮桂冠酒店舉行。基隆市長謝國樑出席時表示，透過PI實體互聯網的新概念，他期望能夠引進「物流及供應鏈管理」課程，引領基隆成為物流及供應鏈產業人才的發展基地。

謝國樑表示，這次的高峰會是由SOLE國際物流協會台灣分會與基隆市政府共同合作舉辦，邀請全國各地與基隆在地的企業家共同與會，希望基隆未來能夠成為供應鍊物流人才培育中心，短期內將跟喬治亞理工學院商討，針對基隆就業人口或是戶籍在基隆的供應鏈行業專業人士，提出供應鏈物流相關的高階課程，希望基隆市未來成為供應鏈物流專業人才的首選。

謝國樑指出，市府也跟喬治亞理工學院的學者研究，是否能夠讓基隆市在PI實體互聯網占據關鍵位置，如同Uber之於計程車、Airbnb之於飯店業造成的衝擊，PI實體互聯網也勢必對於物流行業帶來改革與變遷，基隆曾經是世界第七大商業港口，希望能夠透過PI實體互聯網的技術知識改革，重拾基隆的戰略重要性。

美國喬治亞理工學院Benoit教授指出，他在2008年發表了PI實體互聯網這個概念的論文，透過架構一個網際網路平台，整合各企業實體供應鏈的倉儲、運輸仍至於企業相關的營運及員工派遣等各環節，進而達成解決人力短缺、降低成本、提升營收等目標。

另外，峰會邀請到了前中國順豐快遞CTO，同時也是物界科技CEO田民董事長及艾立運能公司總經理林炫伯等人，從全球、大陸、台灣與外商角度分享PI互聯網的發展趨勢及企業推動之效益，最後透過「腦力風暴」與現場來賓互動，激盪創新思維，期能透過國內外產業與學界之經驗交流討論，深度探討PI實體互聯網的趨勢與應用，點燃創新應用的火花為企業永續注入新契機。