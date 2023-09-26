高雄農來訊獲首爾智慧城市獎 林欽榮深化與首爾智慧城市交流

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高雄市政府推動智慧城市的成果之一「農來訊」，獲得2023年WeGO主辦的「首爾智慧城市獎」的全球綠色發展組織（GGGI, Global Green Growth Institute）特別獎，高雄副市長林欽榮代表領獎之後，26日前往拜會首爾市第一副市長金意承（KIM EUI SEUNG）及CityNet組織執行長金正基（Jeong-kee Kim），除了輸出高雄市智慧城市推動成果、推廣國際徵案計畫外，也在推動城市數位、淨零雙軸轉型的未來願景及寶貴經驗，進行交流。

林欽榮表示，他前往位於首爾的CityNet秘書處，拜會主要負責監督組織整體機構和計劃活動的執行長金正基，提出高雄目前正辦理「高雄出題，國際解題」的國際徵案，此次活動高雄以「工業城市的綠色轉型」為主議題，提出永續能源、綠色生活和城市韌性等三項子題，邀請CityNet旗下各會員，提出創新、

可擴散的解決方案，讓高雄有機會與國際攜手合作，透過智慧科技應用帶動城市淨零生活轉型。

林欽榮也正式邀請金正基執行長，明年3月來台參加在高雄的智慧城市展，讓高雄能與更多國際組織及城市代表進行交流。

城市聯絡網（CityNet）成立於1987年，總部設於韓國首爾，目前擁共有154個正式會員，高雄市於2003年加入成為正式會員之一；其成立宗旨為提供會員城市及組織一相互學習、開發革新、改革治理的國際交流平台及相關技術與援助，係一以亞太地區城市及組織為成員主體之國際組織，也是高雄市參與的重要國際組織，林欽榮指出，期望藉由此次與執行長金正基會面，增進雙方在數位及永續發展議題交流合作。

金正基執行長今年初曾代表CityNet前來2023高雄智慧城市展，參與智慧永續城市高峰論壇，並與高市府及兩個國際組織-世界智慧永續城市組織(WeGO)、地方政府永續發展理事會（ICLEI），共同簽署永續城市轉型宣言，深化高雄與國際社會在永續淨零方面的連結。

金正基執行長提到，期望透過CityNet擴大解決全球問題，如氣候變化和災害管理，也特別強調邁向2030年永續發展目標（SDGs）是建構可永續、包容城市的關鍵一步。

林欽榮隨後前往首爾特別市廳，拜會首爾第一副市長金意承（KIM EUI SEUNG），金副市長首先恭賀高雄，25日在首爾智慧城市獎中，獲得全球綠色發展組織GGGI特別獎，再次證明高雄在智慧城市發展的推動，在全球有舉足輕重的角色。

金意承表示，得知高雄已舉辦兩屆智慧城市展，在推動智慧城市發展上也有許多實際成績，明年首爾也將考慮派出代表團前來高雄參與。

林欽榮則向金意承說明指出，高雄目前與韓國結為姊妹市的城市有釜山、大邱、大田、水源市，高雄也會持續跟首爾市交流合作，首爾是值得作為高雄標竿的觀察對象。

林欽榮也向金意承副市長提到，目前高雄正辦理「高雄出題，國際解題」的國際徵案活動，歡迎首爾市府團隊能鼓勵各位參與提出解決方案，讓高雄有機會與國際攜手合作，透過智慧科技應用帶動城市淨零生活轉型。金意承副市長回應表示，將會轉交給各單位鼓勵參與提案，因為碳中和、減碳是全球當前個重要課題，在淨零議題上，也會加強跟各城市間的合作。