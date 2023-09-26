竹縣列管公共危險物品工廠 楊文科指示「突擊檢查」

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0922屏東明陽大火慘劇引發社會關注，新竹縣有上千家工廠使用化學品和工業原料，消防局指目前有196家工廠列為公共危險物品列管場所，縣長楊文科26日指示環保局及消防局展開「突擊檢查」，確認竹科、新竹工業區及五龍工業區等廠商，是否確實申報登記廠內的化學等危險物品，加強工廠落實自主申報等策進作為，保障消防人員救災，避免殉職事件在竹縣發生。

楊文科指出，25日園縣市高峰會針對廠商是否按照規定出示化學物質清單及環安檢查，決議由園區同業公會邀集竹竹苗3縣市消防單位探討，「寧願平常多做，辛苦一點」，將存有中高度危險性工廠做好標示，若發生災害也能降低損傷。

環保局長蕭宏杰說，廠商若有毒化物儲存、進出，都要向該局取得許可及申報，該局人員也去工廠查核是否與申報相符。

消防局長陳中振指出，列管化學品依種類和法規有不同主管機關，消防署部分是針對「公共危險物品」，目前新竹縣公共危險物品列管場所共有196家，每年定期檢查1次，去年有41家檢查缺失限期改善，另有11家裁罰。 陳中振說，今年迄今檢查133家，有4家限期改善，4家裁罰，在屏東明陽大火隔天，該局即依楊文科縣長指示，持續辦理消防安檢，對列管工廠半年應辦理自衛消防編組訓練，抽查是否落實滅火、通報及避難引導訓練。

陳中振說，化學品種類繁多且複雜，會持續要求廠商強化自主防災觀念，該局也會加強宣導工廠落實申報使用的化學品，確實督促場所管理權人，備妥廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，置放於警衛室等處所。

同時，妥善運用H-CARD及化學雲查詢系統，當發生火災時，先了解廠房內存放的物質種類和位置等，讓消防人員選擇適合的滅火方式，並由指揮官善用救災平板設備，調閱相關圖資和搶救所需資料，在面臨災害事故時，迅速反應。