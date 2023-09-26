百城機械攜樂扶基金會中秋送暖台南將軍鯤鯓國小

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中秋節將至，百城機械攜手樂扶基金會，一起送展翼烘焙庇護工場的公益月餅到台南市將軍區的鯤鯓國小，讓孩子提前開心過中秋。

「創立一個有溫度的企業，持續投入社會公益，讓社會變成善的循環。」是食品機械翹楚百城機械總經理蔡承諺的人生哲學，蔡承諺感謝樂扶基金會的安排，讓該公司有機會來到台灣本島最西邊的學校把快樂帶給孩子們。

鯤鯓國小校長黃向秀表示，學校位於濱海漁村，小朋友們純樸又善良，希望透過這次公益月餅的活動，讓孩子們可以把暖心月餅帶回家跟家人分享，學習感恩跟惜福。

樂扶基金會從創立以來一直秉持謙卑的心，陪伴與扶持需要協助的朋友，協助以彼之力，助彼之身，並看見未來的更多可能。也與許多偏鄉國小合作「愛心早餐認養計畫」以及「兒童助養計畫」，希望透過教育可以讓孩子們在不同的環境下成長，並瞭解到未來有更多可能性。

蔡承諺總經理很支持樂扶基金會的善念，連續三年親自到學校和小朋友互動，看到孩子們純真的笑顏也會被感染喜悅的氛圍，期盼孩子能在愛跟喜悅的環境中成長。

百城機械為專業的食品包餡機械廠，透過自動化設備製作出來的食品都和大家日常生活息息相關，例如：中秋伴手禮的月餅、蛋黃酥、鳳梨酥，以及國民美食包子、饅頭、水餃、小籠湯包，27年來不斷的成長與創新，善盡企業責任， 期盼能傳遞善念為社會帶來關愛跟溫暖。