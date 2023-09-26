可攜式退休金帳戶試辦上路！一銀、永豐銀26日搶先行

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「可攜式退休金帳戶」試辦由二家銀行打頭陣！信託公會26日指出，規劃九月底上路的退休信託帳戶可攜性執行方案，經與多家投信確認作業方式後，「第一銀行」及「永豐銀行」將於26日搶先試行，而「元大證券、中信銀行及遠東銀行」也將陸續於今年第四季及明年第一季上線，只要是試辦銀行或券商的客戶都可以參加，無名額限制。

信託公會理事長邱月琴指出，信託公會發現，國外信託制度常用於退休金的累積，但較早期發展的退休金制度，如美國401K和香港強積金均面臨一個問題，即是勞工在轉換工作時，因雇主變更，所搭配的退休計畫需變更，造成退休金帳戶進行的投資中斷，或是需新增退休金帳戶，導致勞工有多個退休帳戶管理不易之問題。

信託公會秘書長呂蕙容進一步表示，會為避免我國勞退自提自選機制發生退休金中斷、多帳戶不易管理問題，因此今年規劃「可攜式退休信託帳戶」，經中信銀行召集多家業者共同解決作業面及法規面的限制，正式於今年上路，期待透過二年的試行驗證可攜式帳戶的執行性，未來可以應用在勞工退休金自提自選制度，使得受僱勞工轉換雇主時，仍可繼續保有相同的退休金計畫或標的，不至於因轉換雇主而中斷，解決同一勞工多帳戶的問題。

另一方面，可攜退休信託帳戶也兼具讓優質專業的信託業者參與退休金管理業務，協助推廣理財教育與自願提撥儲蓄的重要性，讓民眾依據自己的年齡、投資偏好與風險屬性，選擇專屬的退休理財商品，更可結合信託業安養信託專戶，專款專用給付生活所需，讓晚年退休生活獲得保障免於詐騙的風險。

邱月琴進一步指出，我國勞工退休金新制於2005年順應世界主要國家採行確定提撥制度並強制雇主按月提撥勞工退休準備金以保障勞工退休生活。參考先進國家如美國、澳洲、新加坡、香港等，都採取勞退金自選方案的經驗，且觀察今年7月1日以後初任公教人員適用之個人專戶退撫制度，也預計114年1月1日開放自主投資，相信在兼顧保障勞工退休金權益的大前提下，開放勞工自主投資選擇將是可見的未來。

首批試辦行第一銀行表示，退休信託帳戶設計理念是以儲備退休金作為規劃，因此初期規劃二種基金可攜，一是以「國內投信公司發行的新台幣計價累積級別基金」為試行標的、二殍投資方式限「定期定額」。

當勞工離職時，不用強迫贖回退休信託帳戶所投資的基金，只須申請變更受託機構（銀行），將其移轉至新往來銀行帳戶繼續累積退休金，也可以讓該退休帳戶的投資標的進行歸戶，整合於同一帳戶進行更有效率的管理，避免因轉換雇主而中斷投資，也可避免有多個退休帳戶管理不易的問題。

永豐銀行表示，預估台灣逾350萬人將於未來10年內陸續退休，成為史上最大退休潮；為使客戶更便於管理退休時所需的資產，透過「可攜式退休信託帳戶」即可將他行帳戶中的基金移轉、整併至永豐銀行，經由單一帳戶即可掌握所有基金的投資明細與資產累積狀況。