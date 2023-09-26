天母最大Buffet！「旭集」新店開幕 10月底前近全滿人氣夯

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近期雙北百貨大戰開打，除了年終最大檔的週年慶，也有新開設的百貨公司搶客，百貨業者們無不祭出各種特色主題吸客，餐飲也是其中一環，百貨業者與餐飲品牌的強強聯手帶動人潮與錢潮。「饗賓餐旅」旗下被網友號稱為全台最難訂的Buffet「旭集和食集錦」，品牌第4分店在台北大葉高島屋登場，今(26)日開幕，開幕期間推出時令劍筍特色料理及滿滿海味限定料理迎賓；「旭集」天母店全店498坪，共344個座位，成為「天母最大Buffet」。

天母人真的等很久了，「饗賓餐旅」旗下重量級Buffet「旭集」今(26)日開幕，「饗賓餐旅」透露9月初一開放訂位，民眾就很踴躍，10月底前假日全滿，平日剩零星座位，來客率近全滿。為了回饋顧客支持，「旭集」天母店開幕期間推出時令劍筍特色菜及海味限定料理，即日起至10月1日一連6天，民眾用餐後給予Google評分，就送限量旭集IP（達摩、招財貓）扭蛋活動。

「旭集」天母店是該品牌第二大分店，也是繼2019年創立後在台北的第2家分店，延續品牌9大餐區、一餐區一名店的設計概念，頂級食材美饌呈現日本料理最完整的美食體驗。吃得到醬香軟嫰的「烤鰻魚串」、餐檯秒殺「炭烤牛舌」、外酥內Q的「海老春雨揚」、清鮮甜美的「鮑魚土瓶蒸」、每日現流鮮魚生魚片、各式「現握炙燒握壽司」及日式和菓子、現做「秋栗焙茶銅鑼燒」等，都是餐檯上取餐率極高的超夯菜色。天母店開幕期間，特別推出時令盛產的箭筍特色料理，包括鹹香脆口「醬烤劍筍牛肉卷」及煙燻Q彈的「黃金劍筍焙根卷」，以及海味十足的「海膽明太子焗海鮮」、外酥內軟「香炸酪梨甜蝦」等海陸限定料理。

天母緊鄰陽明山國家公園與士林商圈，是台北市民的後花園，台北美國學校和日僑學校的設立，外語招牌與個性化商店林立，形成天母街區濃濃的異國風。「旭集」天母店因應當地特色，聚焦「和洋」為室裝風格主軸，以日本大正時期的經典幾何線條、彩繪玻璃勾畫出來的細緻浪漫，呈現西風東漸的美好年代。結合日本9大經典工藝，透過每一扇窗景，瞥見庭園的四季風光。