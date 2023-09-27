想買淡水房家人看衰 過來人曝心聲

面對台北市高漲的房價，許多小資族僅能望屋興嘆，轉往周邊蛋白區或其他縣市購買尚可負擔的住宅。有網友在PTT上發文表示，近期打算購屋，看到網紅選擇淡水的房子，他好奇詢問大家，淡水的房子是否值得購入，話題掀起熱烈討論。

原PO表示，自己在台北市工作，最近打算買房，目前的預算不可能買台北市區的房子，剛好看到網紅選擇在淡水置產，覺得可以考慮前往淡水看屋，但被家人潑冷水，認為淡水潮濕，離工作地點又遠，因此請有買房經驗的網友，分享淡水的房子是不是值得購入。

塞車問題難解

文章曝光後，不少網友因交通問題而持反對態度，「開車上下班會塞到懷疑人生」、「通勤時間太長」、「淡水適合在家工作或退休的人」、「淡水這幾年沒有很常下雨潮濕，冬季日照時間相對較少而已，但淡北道路、淡江大橋就算開通，可能換成塞在關渡，塞車問題無解」。更有人建議原PO考慮其他地點，「桃園一堆地方都比淡海更快進台北」、「如果工作在關渡、北投的話還可以考慮，除此之外的地方，買桃園都樂勝」。

景觀、房價優勢

也有網友舉自身經驗，認為從景觀、環境及目前房價來看，住淡水也不錯，「覺得和台北比，沒特別濕或冷，每天象山淡水通勤，捷運從頭坐到尾也還好，機能都有，親山親水的人可以來」、「如果不太需要進市區，淡海成屋便宜，環境也很優閒」、「生活起居都在淡水就會值得，物價不便宜但房價便宜」。

具增值潛力

發文也釣出內行人回覆，認真分析淡水的優缺點，「坐捷運的話，從淡水到北車、大安、信義及101都可直達，機能不錯，可自給自足；缺點的話，是地理位置偏遠、塞車，也已反應在房價上」。也有人認為淡水具增值潛力，「等淡江大橋蓋好後又是不同狀況，沒蓋好前大家都是用現況評估，如果你要看增值性，當然買有重大建設的淡水，如果是短期自住，淡水就免了」、「淡江大橋開了，有機會漲」。