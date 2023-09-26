台股創新板 明年元旦開放信用交易

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為促進創新板籌資環境完善，金管會對創新板有多項放寬相關措施，包括開放創新板股票納入信用交易等，證期局副局長高晶萍26日預告修法，開放創新板上市的股票也納入信用交易標的，就是可融資融券與借券，預計明年1月1日可上路，目前創新板股票已有六檔掛牌。

高晶萍指出，此次主要是修正「有價證券得為融資融券標準」第二條、第八條規定，並自今年1月1日實施，相關修正重點有二點，一、創新板股票適用上市股票得為融資融券交易之審查標準：將創新板上市之普通股股票納入信用交易標的，適用上市股票融資融券之審查標準。

二、創新板股票改列為上市後，其融資融券資格延續之審查標準：為使得為融資融券交易的創新板股票改列為上市一般板股票後，其資格之延續性，比照得為融資融券交易的上櫃股票轉上市後，除有股權過度集中之情事者外，即得為融資融券交易的標的。

高晶萍指出，開放創新板股票得為融資融券交易的標的，可提升創新板股票之流動性，增進投資人操作彈性，以優化創新板籌資環境，吸引更多新創企業掛牌及活絡市場交易量能。

據證交所統計，目前創新板已有六家掛牌，包括：錼創科技-KY、泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧、台灣虎航等；今年包括巨鎧精密、鴻華先進、金萬林、樂迦再生等四家公司已申請創新板上市，年底前仍有多家數位雲端、綠能環保、生技醫療、半導體等產業類別公司將陸續送件。