《國際經濟》義大利擬延長減稅 上修明年預算赤字至GDP 4.3%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據知情人士透露，義大利政府計畫將2024年預算赤字目標提高至GDP的4.1%至4.3%之間，高於四月設定的3.7%目標。

但是按照目前的趨勢，明年的預算赤字將低於GDP的4%。

這將給予總理梅洛尼(Giorgia Meloni)數十億歐元的迴旋空間，協助她在2024年的預算中撥出所需資金。

總理目前最迫切的任務是撥出90多億歐元，協助中低收入工人應對高通膨，將他們的減稅措施延長到2024年。

義大利還準備將今年的預算赤字提高超越目前4.5%GDP的目標，主要是因為對改善住房條件的財政獎勵措施，影響越來越大。有消息指出，今年更新後的赤字目標將為GDP的5.5%左右。

對2024年來說，即將到來的預算案是相當具有挑戰性的，因為一系列疲弱的數據，讓義大利短期的經濟成長蒙上陰影，可能傷及稅收。

義大利今年第二季GDP為季減0.4%。七月的工業產出數據，表現不如預期，使得第三季的經濟步履蹣跚。

此外，歐洲央行(ECB)提高利率，以抑制通膨，也對義國經濟造成負面影響，並且會在接下來幾個月加劇。

義大利財政部目前估計，今年經濟成長率仍有0.9%或1%，大致上符合預期，而2024年的1.5%成長預測可能會向下修正至1.1%或1.2%。

總理梅洛尼將在本周三開會，在年度的財政和經濟報告中公布經濟成長目標。